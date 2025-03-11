詹懷雲自豪會騎車翹孤輪！　拍戲卻落漆「甩尾打滑」

記者蕭采薇／台北報導

校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》，由新科男神詹懷雲主演，與江齊兩人從諜對諜到彼此曖昧，轉眼粉紅泡泡又被謊言戳破；劉修甫默默守護著江齊不願讓她受傷害；黃冠智詮釋詹懷雲在班上最鐵的好兄弟，什麼壞事都有兩個人的影子。

▲江齊（圖左）化身為外送員，嚴格控管詹懷雲（圖右）的飲食。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲在《有病才會喜歡你》中飾演一名說謊裝病只為躲避退學的問題學生葉子杰，儘管好招爛招都派上用場，甚至還為此騎車衝撞柵欄，沒想到老師反而派了綽號葉子的學霸班長葉梓潔（江齊飾）來特別關心，兩人也因此越靠越近。

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對平常有騎檔車習慣的詹懷雲來說，騎車的戲並不難，更自豪會「翹孤輪」，他認為最難的是轉頭看向後面仍要保持騎在指定的路線上，笑説：「雖然剛剛甩尾小小打滑了一下，但不會特別擔心，最害怕就是撞到攝影機而已。」

▲詹懷雲在片中飾演一名說謊裝病只為躲避退學的問題學生，甚至為此騎車衝撞柵欄。（圖／紅杉娛樂提供）

兩人片中談戀愛，經歷大學生活，夜騎、第一次夜不歸宿，將年輕人的約會都體驗了一遍。不過當發現了守護已久的江齊的祕密後，詹懷雲甚至落下男兒淚，只希望時間能夠永遠停在這一刻。

▲江齊在《有病才會喜歡你》飾演患有絕症的學霸班長葉梓潔。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲和江齊在片中的最後幾場戲情緒都很重，江齊坦言：「我在現實生活中其實不太哭，比較壓抑一點，但當聽子杰講到『以後』時，眼淚真的收不住。」詹懷雲也表示當時在看劇本時就有一些想像畫面，但等到自己在現場很專心地跟她處在當下，感受更強烈「感覺特別心疼，當時我忍不住掉了眼淚，真的很難受、想哭。」電影將於4月2日上映。

▲詹懷雲和江齊在《有病才會喜歡你》談戀愛，進入大學後把約會行程都體驗了一次。（圖／紅杉娛樂提供）