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獨家／李玉璽證實分手！2個月前協議　友曝私下面..溫妮：仍是朋友

記者盧薇淩／台北報導

歌手李玉璽和溫妮交往1年多，兩人2018年3月被拍到吃鍋後大方認愛，當時女方在節目中還哭著吐露心情，粉絲也給予祝福。不料，26日傳出戀情告終，李玉璽經紀人也證實兩人已經分手，「現在他們還是以工作為重，因為各自都太忙了，很和平地決定分開，謝謝大家關心。」而溫妮稍早也透過經紀人表示，兩人的確分開了，但現在還是朋友。

▲▼李玉璽、溫妮。（圖／翻攝自李玉璽、溫妮IG）

▲李玉璽分手溫妮。（圖／翻攝自李玉璽、溫妮IG）

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李玉璽經紀人26日回應《ETtoday星光雲》，表示對藝人私事不會多問，對於細節不太清楚，但兩人的確是因為都有事業心，後來協議以工作為重，才協議和平分手，感謝大家關心。而溫妮也透過經紀人回應，「的確分開了。主要的原因是因爲彼此工作忙碌比較少時間相處，所以協議分開，但他們還是朋友。謝謝你們的關心。」

據了解，李玉璽和溫妮大約在2個月前分手，當時雙方很冷靜地協議，且兩人正值衝刺事業階段，男方忙拍戲、到外地商演，去年底到今年初尾牙及過年活動多時，時常不在台灣，而溫妮手上有《韓國阿拉唷》等節目，也是十分忙碌，長時間聚少離多，讓兩人決定分開。

▲▼新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」-李玉璽。（圖／記者黃克翔攝）

▲李玉璽2個月前分手。（圖／資料照）

而兩人分手後，同樣沒讓感情影響事業，根據熟悉的友人表示，李玉璽即便面臨情傷，在工作表現上依然敬業，也會和粉絲玩笑互動，不讓私人情緒影響工作；和溫妮合作許久的工作人員也透露，「她還是會跟大家一起聊天一起玩，很複雜的訪問內容也很認真做功課，完全看不出來！」也直讚她的敬業態度。

李玉璽現在人在廣州拍戲，預計到5月才會殺青，他24日帶著粉絲到北海岸淨灘並舉行生日音樂會，也發文表示，「謝謝你們，給了我一個很棒的生日，在我還沒真正成為讓你們驕傲的人之前，你們先讓我驕傲了！有你們，我真的很榮幸跟幸福。」

▲▼ 李玉璽和粉絲淨灘 。（圖／翻攝iG）

▲▼ 李玉璽上週和粉絲淨灘 。（圖／翻攝iG）

▲▼ 李玉璽和粉絲淨灘 。（圖／翻攝iG）

▲▼ 李玉璽和粉絲淨灘 。（圖／翻攝iG）

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