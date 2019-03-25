陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　下秒「快給我口香糖」笑翻

記者盧薇淩／台北報導

天王羅志祥（小豬）4月12日將推出新專輯《NO IDEA》，他親自向創作才子胡彥斌邀歌，寫下新歌《羅志祥》，由於副歌一直重複著「我只想」，小豬反覆唱著，覺得像是有人叫他名字，變靈機一動變成歌名。而這首歌MV找來陳喬安合作，兩人有親密吻戲，但在開拍前雙方分別吃了滷肉飯、鱈魚香絲，馬上要來口香糖，現場笑聲連連。

▲羅志祥和陳喬恩親密吻戲。（圖／EMI提供）

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已有5年沒演出電視劇的羅志祥，一直慎選適合的劇本，之前陳喬恩曾在節目《極限挑戰》當來賓，讓羅志祥留有深刻印象。MV中陳喬恩飾演出食材行千金，羅志祥則是在食材行搬運扛貨的窮小子，兩人演得過癮，讓陳喬恩感到很開心、很榮幸羅志祥的合作邀約，因為自己私底下去KTV都會點唱羅志祥的歌。

在拍MV前，陳喬恩先跟工作人員要了歌曲搶先聽，知道歌名叫《羅志祥》，起初還一直在歌詞裡找「羅志祥」，後來發現是「我只想」的諧音，她大呼：「太有創意了！以後任何歌唱到『我只想』都會聯想到羅志祥！」雖然只有短短5分鐘的MV，但是導演像拍戲一樣，寫出詳細的對白和場景分鏡，完全是偶像劇的拍攝規格。不過，最後小豬竟表示「後悔」這次合作，原來是陳喬恩太會演，讓小豬後悔MV劇本太簡單。

▲羅志祥和陳喬恩演MV。（圖／EMI提供）

距離上次拍MV是大約9年前，陳喬恩專程為小豬飛回台北，而且連續拍攝2天。從沒戲劇合作過的兩人，一見面就有親密戲，羅志祥表示自己拍MV通常會以激情戲開始，因為能很快進入劇情的情緒。但導演突然下指令要陳喬恩親小豬時，一個表示剛吃鱈魚香絲，一個剛吃完滷肉飯，陳喬恩忍不住笑說：「這才激情吧！快給我口香糖！」小豬也隨後喊：「牙刷來一下！」

當兩人情緒到點，快冒出粉紅泡泡時，一旁的工作人員連打了幾個大噴嚏，兩人瞬間笑場，小豬更笑陳喬恩的情侶擁抱像是「長輩在拍背」，演出浪漫劇情的兩人，私下嘻笑打鬧、各種「綜藝推」，逗得大家一整天在滿場歡笑聲中度過。

▲▼羅志祥和陳喬恩合作默契好，嘻笑打鬧。（圖／EMI提供）

