王嘉爾出道5年親揭：有五個夢想！其中「關於父母」孝心感人

記者盧薇淩／台北報導

藝人王嘉爾（Jackson）23日在北京舉辦出道5年來首場生日會，3千人的場地吸引了12000人搶票，活動中不僅演唱了多首原創歌曲，還演唱未發布的新歌給現場粉絲。除了霸氣表演以外，王嘉爾還分享了自己的創作心得及一路走來的心路歷程，他更表示自己有5個夢想，真摯情感流露，讓現場觀眾大為動容，感受到他對個人事業的執著追求及對父母的孝順。

▲王嘉爾舉行出道以來首場生日音樂會 。（圖／王嘉爾工作室）

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王嘉爾自成立個人工作室後，堅持原創音樂，創作多首大獲好評的作品，獲得了國內外各大音樂榜單的認可，人氣與實力兼備。生日會上，王嘉爾感性透露自己有五個夢想，一、希望有朝一日可以衝進billboard（告示牌）排行榜熱百榜單；二、希望可以在鳥巢舉辦個人演唱會；三、希望在全亞洲的蠟像館都能看到自己的蠟像；四、希望可以讓周邊的人都過好日子，最後他希望可以給親愛的父母多買幾套房子，對父母的孝心令人感動。

▲王嘉爾現場賣力唱跳。（圖／王嘉爾工作室）

王嘉爾說：「做音樂才是自己一直以來想做的事，為了今天這個生日會早已準備太久。」談起一路陪伴自己走來的粉絲，他說：「正是這些粉絲對其一直以來的支持和信任，才鑄就了現在的自己。」王嘉爾也再次坦露了對音樂事業上的野心，分享了自己下半年的音樂創作計劃，4月將發售新歌，年底將發布新音樂專輯。

生日會現場，王嘉爾大秀歌舞，他不僅現場演繹多首原創大熱單曲，還演唱了未發表的新作品《Oxygen》，同時還表演了原創單曲《dawn of us》，作為首次表演舞台送給粉絲。王嘉爾舞台表演力十足，幾首單曲high翻全場，他表示這場生日會將是他未來個人演唱會的預演，現場粉絲大呼「等不及」。

▲王嘉爾舉辦音樂會，為未來的巡演暖身。（圖／王嘉爾工作室）

被視為「新世代音樂創作小天王」的王嘉爾，現在與林俊傑錄製《夢想的聲音》，與蕭敬騰錄製《這！就是原創》，已經達到和前輩們一起當導師的地位，未來會更往音樂的方向前進，而此場音樂會斥資千萬打造，也為了未來的巡迴演唱會做暖身。

▲王嘉爾演唱多首嗨歌及自創曲。（圖／王嘉爾工作室）