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歐陽娜娜當中國人..吳宗憲4字點破！反問記者：我有藍綠嗎？

記者盧薇淩／台北報導

綜藝天王吳宗憲5月18日將在高雄巨蛋舉行「2019 吳宗憲Jacky Wu高雄巨蛋演唱會」，門票完售後，宣布5月19日再加開第二場。記者會25日舉行，他不像去年台北小巨蛋演出前的沉重，反而多得是開心，近日歐陽娜娜「我是中國人」一說，引起台灣網友大反彈，吳宗憲也一語道破，「每一個藝人都有自己的角度，但『不宜表態』。」

▲▼吳宗憲舉行演唱會加場記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲舉行演唱會加場記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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吳宗憲說，他30年前就到福州演出，也賺了人民幣，但身為藝人「我們是去賺錢的」，「就是要做更多貢獻，與其一直要講什麼，不如想要怎麼做。」他更反問媒體：「你們覺得宗憲有藍綠嗎？」表示每個藝人都有自己的角度，不宜表態，這次高雄演唱會如果藍綠雙方都願意來，沒有太大問題。

四個孩子都到美國唸書，學成後如Sandy、如鹿希派都回台灣主持、發唱片，「還是回來台灣、奉獻給台灣」，而鹿希派與歐陽娜娜都是美國伯克利音樂學院在學中，是否有叮嚀兒子「少表態」？吳宗憲巧妙回應：「他很多同學都是大陸人，世界觀一點，大家互相包容、真心真意對待。」

▲▼吳宗憲舉行演唱會加場記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲認為藝人對於政治「不宜表態」。（圖／記者屠惠剛攝）

回到故鄉高雄舉行演唱會，吳宗憲笑稱壓力更勝台北，也是近鄉情怯，在記者會上，先曝光部分演唱會歌曲，把去年最紅的《紅豆》、《夜襲》給放進了歌單，笑說「夜襲跟夜尿」有個共通點，「就是都要『提槍上陣』！」黃色笑話瞬間讓現場爆笑。記者會主持人是女兒Sandy，他還笑說：「我怎麼在女兒面前說這個啊！」而他也說，藍綠兩黨的韓國瑜及陳其邁都有邀約，笑說：「搞不好會在台上上演藍綠大和解啊！」

演唱會門票30日開賣，吳宗憲也透露好友們已經包了一半的票，對票房沒壓力，回到故鄉更為自在，「不然我們那天去逛夜市啊，帶大家去逛夜市好不好？」

▲▼吳宗憲舉行演唱會加場記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲將在高雄開唱。（圖／記者屠惠剛攝）

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