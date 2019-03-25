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辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

記者盧薇淩／台北報導

創作鬼才黃明志推出新專輯《亞洲通牒》，新歌《怎麼辦》找來天團動力火車獻聲，MV更找來女神級平面模特兒子涵出任女主角，173公分的她，擁有D罩杯的傲人上圍，不僅只穿內衣內褲性感上陣，還有一場全裸淋浴戲，她半裸上陣、穿了丁字褲就演出，邊洗澡邊擺出各種姿勢，讓在場男性全害羞了起來。

▲▼黃明志和動力火車、子涵 。（圖／亞洲通文創）

▲黃明志找來D奶辣模子涵拍MV。（圖／亞洲通文創）

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MV尺度噴鼻血，還出現激情過後脫下的內衣、內褲及用過的保險套，是否有趁機自肥？黃明志澄清：「到現場才知道，原來幾乎所有製作組男生都有追蹤她，為了現場男性粉絲的福利，拍洗澡戲時是沒有強制清場的。」他強調，「沒有刻意去看什麼，也沒有發出不雅叫聲，但這場戲我們拍了半個小時，畫面只用了5秒。」

▲▼黃明志和動力火車、子涵 。（圖／亞洲通文創）

▲黃明志MV中有許多「男性視角」性感畫面。（圖／亞洲通文創）

《怎麼辦》寫出男人愛上壞女人的悲哀，現實生活中，黃明志與女友戀情穩定，身為「老司機」、閱人無數的他說，年輕後輩應該要去經歷這些慘痛的教訓，反正年輕時也沒多少錢給她騙，如果遇到「女王蜂級」的就勇敢挑戰，「但切記千萬不要賭上生命。」至於最無法抗拒女生哪個姿勢？他自招最誘惑的是女生彎腰穿高跟鞋時，原本畫面要剪掉，但太感人了，所以決定留下來。

▲▼黃明志和動力火車、子涵 。（圖／亞洲通文創）

▲黃明志新歌講述被女人騙的經驗。（圖／亞洲通文創）

動力火車高唱「破麻」等歌詞，他笑說，「歌詞明明有點歪歪的，他們還是答應了合作、也沒有要求改詞，這點讓我感到相當意外」，至於錄音過程，他誇張說：「一聽到他們開口唱我雞皮疙瘩都起來了，因為那真的很適合他們唱，相較之下反而我本身沒那麼適合，但沒辦法誰叫那是我的歌。」

▲▼黃明志和動力火車、子涵 。（圖／亞洲通文創）

▲黃明志和動力火車合唱。（圖／亞洲通文創）

談起追星回憶，黃明志表示，中學時跟爸爸一起聽動力火車，還曾特別跑到吉隆坡去追星，「硬擠到最前排差點被人打。」他也說動力火車私下講話都超好笑，MV最後黃明志在酒吧巧遇女友與小王，對方質問你是誰？黃先妙答「My name is表哥」、接著尤秋興搭腔「Me too 表表哥」、最後顏志琳說「Me three」，相當逗趣。

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