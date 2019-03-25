真人版還願！父帶到山上關21天「三餐只喝符水」　90KG厚片女脫水送醫

▲楊上昀發片，反骨男孩酷炫力挺合唱。（圖／意林有限公司提供）

記者盧薇淩／台北報導

歌壇新人楊上昀首張EP《美力女孩》25日正式發行，這位23歲又有星夢的小女生，為了發片努力減肥，一個半月靠著跑步、水煮餐瘦了24公斤。她25日舉行新單曲記者會，分享自己的減肥歷程，13歲時胖到90公斤，曾聽信迷信偏方，被爸爸帶著到山上打坐、三餐只喝符水，禁食長達21天，最後體力不支、脫水送醫，恐怖真人真事宛如恐怖遊戲《還願》真實版。

為了減肥簡直是不擇手段，曾經吃減肥藥、吃瀉藥、催吐，甚至吃蟲卵下肚，只因誤信吃了蟲卵到肚裡，蟲會吃掉脂肪。最誇張的是，家人曾聽信民間信仰偏方，聲稱能減肥並調解脾氣，爸爸帶著她到山上道場閉關，足足禁足了21天，每天早上6點起床打坐，三餐不進食只喝符水。

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▲楊上昀嘗試多種激烈減肥方式。（圖／意林有限公司提供）

爸爸跟她到山上，到第10天時不堪負荷昏倒，13歲的楊上昀則撐到最後，21天後她瘦了3公斤，但因脫水送醫，「醒來時我記得眼前一片黑，才知道躺了好幾天！醫生診斷是營養不良，現在想起來真的好笑！」楊上昀在山上待了21天，每天打坐跟神明禱告，生日時在水瓶中插了兩根蠟燭慶祝，對於自己過往的減肥瘋狂舉動，樂觀的她笑說：「真的很像《還願》劇情！」但也強調是不良示範。

▲楊上昀最胖曾到108公斤，瘦身後（右）桃花大開。（圖／意林有限公司提供）

從小就是肉肉女，可以一人吃下炸雞全家餐跟三塊大披薩，人生最胖時在國中，達到108公斤，身體機能跟著出狀況，有貧血及低血壓。為了甩掉最難瘦的大腿，還曾砸下18萬做大腿抽脂手術，抽完3公斤脂肪後，視覺上看來纖細，但她笑說：「後來肉又長回來了！」18萬如同丟到水裡，但也讓她因此覺悟，減肥還是要回到根本，控制飲食、運動、尋求專業醫師、營養師協助，才能維持長久不復胖。

▲楊上昀瘦身後桃花大開。（圖／意林有限公司提供）

楊上昀在記者會上演唱《紙星星》及《美力女孩》，為了記者會展開「一星期魔鬼瘦身計畫」，除了看中醫師調理身體，每天運動4小時、只吃一餐，早跟晚各喝一杯黑咖啡，最重要是水分要充足，一天喝到4000cc的水，也逼自己要睡滿8小時。就這樣一個星期，楊上昀從65公斤變成61公斤，一周瘦了4公斤，她希望：「希望能夠再向下修正破六，是我的目標！」

她至今一天只吃一餐，靠著意志力撐下去，夜深人靜時忍不住落淚，訪問時也說到鼻酸，「還是會想談戀愛，但男生這年紀還是喜歡漂亮女生，有時候想，我如果不是這樣的女生，只是普通的女生..。」不過瘦身後她桃花大開，只是沒有交往對象。

網紅「反骨男孩」酷炫替《美力女孩》跨刀寫RAP並合唱、拍MV，酷炫特地到場，帶了一個特別的翻糖蛋糕打氣，酷炫不改幽默本性說：「妳很重要，不管多重，我都要。」但楊上昀害羞笑說，其實一開始是注意到孫生，還說：「你可以幫我跟孫生要電話嗎？」讓酷炫一秒大笑。

▲楊上昀和酷炫要孫生電話。（圖／意林有限公司提供）