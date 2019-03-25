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吳宗憲吐倦意：太厭煩了！3檔節目+副業爆工作量「減少錄影」

記者盧薇淩／台北報導

綜藝天王吳宗憲5月18日將在高雄巨蛋舉行「2019 吳宗憲Jacky Wu高雄巨蛋演唱會」，25日舉行記者會宣布加場，由女兒Sandy擔任主持人，父女倆在台上鬥嘴逗樂全場。雖然在鏡頭前帶來歡笑，但吳宗憲25日卻對媒體坦言「太厭煩了」，本來手上就有3檔節目，加上副業以及籌備演唱會，近期工作量使他感到疲憊，未來不排斥停掉其中一檔節目，「多做演唱會、少錄影。」

▲▼吳宗憲演唱會加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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吳宗憲手上有《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》2檔帶狀節目，及《綜藝玩很大》1檔塊狀節目，還投資了許多副業，時常飛往各地工視察，加上籌備演唱會，他宛如「空中飛人」，一刻不得閒。記者會前一晚，他錄影錄到清晨3點，隔天下午2點從記者會離開後，又得到中天錄製《小明星》，他忍不住受訪時吐露倦意：「我錄（影）太多了！工作量太大了。」也笑說讓手中3檔節目「猜拳」決定，先停哪檔節目。

▲▼吳宗憲演唱會加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲記者會，由Sandy主持。（圖／記者屠惠剛攝）

一直忙工作，這次吳宗憲高雄演唱會也有遺憾，即為剛好撞上三女兒的大學畢業典禮，只好派Sandy「代付從軍」，他神情失落說：「女兒在紐約4年，我一趟都沒去成，原本要買機票去，但很怕趕不回來，讓演唱會開天窗，這是個遺憾。」

對於音樂一直熱愛，吳宗憲透露早在幾年前就準備好新專輯，包含周杰倫、方文山操刀的《一路上小心》，笑說：「聽起來像是在警告我。」也說一直沒發片原因，是唱片公司索尼之前在日本破產，近期剛重振旗鼓，現在也在等機會發新專輯。

▲▼吳宗憲演唱會加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳宗憲吐露倦意，表示厭煩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳宗憲演唱會加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳宗憲演唱會加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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