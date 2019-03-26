ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姊遭「直銷詐騙」借高利貸　Eason賣房拿百萬還債

記者許逸群／台北報導

藝人Eason多年前好不容易存到人生第一桶金，趁房價不高的時候買了間小套房，當時姊姊剛加入了傳直銷產業，第一個月投資10萬馬上獲得10萬獲利，看似得利，沒想到卻是惡夢的開始。

▲Eason。（圖／衛視中文台提供）

▲Eason透露家人曾遇到直銷詐騙。（圖／衛視中文台提供）

Eason日前衛視中文台《一袋女王》透露，姊姊加入傳直銷產業，首月獲得不錯的利潤後，立刻跟親友借近百萬再加碼投資，沒想到對方說資金調度問題，要再提高投資金額，姊姊便跟地下錢莊借錢，心想很快能夠賺回來。孰料，沒多久後，該傳直銷公司「消失」，姊姊才知上當受騙。

請繼續往下閱讀...

Eason得知後立刻約姊姊出來見面，一看到姊姊頭髮又染又燙，原本保守的穿著也變成辣妹款，一問之下才知，姊姊準備去朋友開得酒吧上班，還說會給她很高的薪水，只要單純地陪人喝酒。Eason越聽越覺得不對勁，就怕姊姊又上當，還可能為了急著還錢就「陷下去」，隨後便決定賣房，拿了100萬給姊姊還債。

Eason坦言雖然超心疼，但還是決定把房子賣掉，讓姊姊拿賣房子的錢把有利息的款項先還一還。他苦笑說，後來再怎麼存錢都趕不上房價上漲的速度，雖然無奈，但他至少救了姊姊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

推薦閱讀

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

24歲男星染毒被捕！　「跟媽媽一起在家吸」當場認罪：尿檢都陽性

24歲男星染毒被捕！　「跟媽媽一起在家吸」當場認罪：尿檢都陽性

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

24歲男星染毒被捕！　「跟媽媽一起在家吸」當場認罪：尿檢都陽性

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Eason, 直銷, 一袋女王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 善美「下定決心增重」真的胖了8公斤　「鳥仔腳→蜜大腿」性感UP
  2. 《木曜》女神恢單！溫妮分手李玉璽　男粉集體回歸：機會來了
  3. 獨家／S2O潑水節電音趴「雙日壓軸DJ」出爐！一起濕身狂喊：ㄇㄉㄈㄎ
  4. 「國家級彩蛋」客串影迷驚呆：87分像！噘嘴、ok手勢神還原
  5. 獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議
  6. 姊遭「直銷詐騙」借高利貸　Eason賣房拿百萬還債
  7. 《痞子英雄》蔡岳勳爆「欠2300萬不還」！　陸網控：裝窮騙錢
  8. 美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死
  9. 郁可唯「10年沒挫折」超樂觀！無懼酸言喊：我就是good girl
  10. 張震嶽酒吧「因這件事」狂遭檢舉氣炸！　不爽開嗆：這樣搞我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366