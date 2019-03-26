姊遭「直銷詐騙」借高利貸　Eason賣房拿百萬還債

記者許逸群／台北報導

藝人Eason多年前好不容易存到人生第一桶金，趁房價不高的時候買了間小套房，當時姊姊剛加入了傳直銷產業，第一個月投資10萬馬上獲得10萬獲利，看似得利，沒想到卻是惡夢的開始。

▲Eason透露家人曾遇到直銷詐騙。（圖／衛視中文台提供）

Eason日前衛視中文台《一袋女王》透露，姊姊加入傳直銷產業，首月獲得不錯的利潤後，立刻跟親友借近百萬再加碼投資，沒想到對方說資金調度問題，要再提高投資金額，姊姊便跟地下錢莊借錢，心想很快能夠賺回來。孰料，沒多久後，該傳直銷公司「消失」，姊姊才知上當受騙。

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Eason得知後立刻約姊姊出來見面，一看到姊姊頭髮又染又燙，原本保守的穿著也變成辣妹款，一問之下才知，姊姊準備去朋友開得酒吧上班，還說會給她很高的薪水，只要單純地陪人喝酒。Eason越聽越覺得不對勁，就怕姊姊又上當，還可能為了急著還錢就「陷下去」，隨後便決定賣房，拿了100萬給姊姊還債。

Eason坦言雖然超心疼，但還是決定把房子賣掉，讓姊姊拿賣房子的錢把有利息的款項先還一還。他苦笑說，後來再怎麼存錢都趕不上房價上漲的速度，雖然無奈，但他至少救了姊姊。

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