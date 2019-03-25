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這是真人？　炫富星二代罕見曬「素顏照」網傻眼

▲▼Matt罕見曬素顏照。（圖／翻攝自IG／Matt）

▲日本星二代Matt五官宛若混血兒，入行以來被質疑整型。（圖／翻攝自IG／Matt）

記者陳芊秀／綜合報導

24歲日本星二代Matt本名桑田將司，是前職棒球員桑田真澄的二兒子，家中沒有國外血統，卻擁有混血五官，同時否認有整型，只是平常很重視保養。他近日公開素顏照，再度掀起熱烈討論。

事實上，Matt是第一次曬出素顏照，並且以Hashtag自曝「額頭有一堆痣」、「眼睛長這樣」、「不上鼻影就這樣」、「嘴唇本來就是紅的」、「但是我喜歡自己的臉！」他罕見以素顏上鏡，吸引大批鐵粉狂讚「好美哦」、「這樣比較好」、「素顏最棒」、「素顏比想像中美到驚艷。」

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▲▼Matt罕見曬素顏照。（圖／翻攝自IG／Matt）

▲Matt罕見曬素顏照。（圖／翻攝自IG／Matt）

Matt踏入演藝圈當模特兒，化妝技術相當講究，儘管2017年上節目時否認有整型，不過眼睛比20歲時期變得2倍大，也遭到網友酸評「好像機器人」、「我以為看到蠟像了！」他同時也有大批鐵粉支持，日前也透過瞬時動態發言：「我喜歡自己的臉，希望可以盡我所知道的發揮最大的可能性，透過化妝傳達給大家，是我想表現的自由。」

▲▼Matt素顏在日網掀起討論，網友驚化妝術太強大「最近看起來不像真人。」（圖／翻攝自推特截圖）

▲Matt素顏在日網掀起討論，網友驚化妝術太強大：「最近看起來不像真人。」（圖／翻攝自推特截圖）

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