專訪／張棟樑曝「抗壓性弱」：不適合當藝人　和王心凌組CP想逃避

記者李欣容／專訪

張棟樑2006年和王心凌合作的電視劇《微笑Pasta》奠定了他演員的身分，但他卻說當時聽到是和王心凌一起演男女主角，一度壓力大到想拒絕，認為自己抗壓性很弱，不適合當藝人。

▲張棟樑當初得知要和王心凌演戲，壓力很大。（圖／記者林敬旻攝）

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張棟樑當時歌手身分剛起步，公司替他接戲，他內心慌張抗拒，「因為沒拍過戲，還搭一個這麼成功的女演員，人年輕的時候總想逃避一些事，會想說唱片也賣得不錯，歌也滿紅，是不是專心唱歌就好？」

他認為自己最不適合當藝人的特質，是抗壓性很弱，「一有壓力，我就會很容易出狀況，現在好一點了，是因為現在比較自在。」

▲張棟樑認為自己抗壓性弱，不適合當藝人。（圖／記者林敬旻攝）

張棟樑睽違4年再接電視劇，和連俞涵搭擋演出，兩人都是慢熟型，張棟樑開玩笑喊，「應該快殺青那禮拜才變熟吧！」實際上經過1個多月觀察期，他才發現連俞涵很活在自己世界裡，而她的「怪」，也不是裝出來的，是她的真性情。

出道多年，整裝再出發，張棟樑想在戲劇上有些突破，看到《一千個晚安》劇本後，也認為這是一個不同於以往偶像劇類型的表演機會。沒想到戲在製作上出問題，面臨停拍，他每天等，每天都以為會復拍，「我們停了1個月，以前了不起停1個星期，沒遇過1個月的，最痛苦就這段時間，每天都在耗。」

▲張棟樑跟著劇組上山下海，最難忘的是台南四草綠色隧道。（圖／記者林敬旻攝）

劇中演員們上山下海，走遍台灣各大美景，張棟樑和陳博正在劇裡是忘年之交，是朋友又像父子，被問到和自己父親互動，他笑說，「聊天都是跟媽媽比較多，但我知道媽媽會轉述給爸爸，那就是爸爸的關心，如果爸爸打給我...我就知道他應該是要跟我講錢的東西了！」

▲張棟樑和父親情感無法用言語形容。（圖／記者林敬旻攝）

張棟樑解釋，「爸爸幫我很多啦，家是他們在住，但本來就是我在照顧他們，爸爸就是提醒我有東西忘了繳，所以看到他打來，應該就是我忘了什麼。」他曾試著約爸爸喝酒聊天，但兩人坐下後卻聊不出一朵花，「我覺得這種相處最好，不用說話但還是可以坐在一起。」

今年要38歲的張棟樑健身有成，體態就跟大學生沒兩樣，若劇情需要也不排斥展現身材，但提到裸露，他語重心長，「我這麼多年了，是不是真的有需要靠身材做話題？假如劇情需要，露肚腩我也ok，但如果是為露而露，就會覺得是不是有這個需要。」

▲張棟樑不怕被網紅搶飯碗，市場很大各憑本事。（圖／記者林敬旻攝）

劇中他和「這群人」展榮也有對手戲，看待網紅生態，張棟樑認為網紅分成兩種，一種是不經意的情況下變成網紅，根本沒來得及準備，「但像展榮他們，拍影片很認真啊，是有在研究拍攝、製作影片的，在這前提下，大家（和藝人）做的事情是一樣的。」至於會不會擔心被搶飯碗，張棟樑聳聳肩，「不會阿！市場這麼大，總有你自己可以吃的，各憑本事。」