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林心如罕見曬娃！親PO「2歲小海豚照片」　背後摟肩霍建華閃翻

記者劉宜庭／綜合報導

林心如和霍建華結婚2年多，育有2歲寶貝女兒「小海豚」，夫妻倆對於婚後生活極為低調，平時也鮮少有曬娃舉動。難得的是，她22日罕見透過社群網站PO出愛女照片，近來外出時，也恰巧被拍到與老公同框的恩愛畫面，在網路上掀起熱烈討論。

▲林心如和霍建華結婚2年多，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自林心如微博）

▲林心如和霍建華結婚2年多，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自林心如微博）

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林心如自從當媽以來，雖然時常在活動上，分享育兒心得，卻從未曝光過女兒的正臉照，夫妻倆對於孩子隱私極為保護。不久前，她和《16個夏天》中的五人幫聚會時，合照中曾出現一萌娃，當時被外界誤會是小海豚。對此，同在聚會上的謝佳見，事後也幫忙代為否認，同時也神秘透露：「有看過心如女兒，你看到她的時候，就會想這麼美的女生，不管是五官立體、身材比例修長，就是完美，打敗所有嬰兒。」

▲林心如聚會。（圖／翻攝自林心如IG）

▲穿黃色衣服的小孩被外界猜測是小海豚，對此，謝佳見已經代為否認了 。（圖／翻攝自林心如Instagram）

難得的是，林心如22日罕見在社群網站上曬娃，PO出小海豚的小手照，笑說：「傳說中的奶油桂花手。」此外，由於她本身是Hello Kitty控，如今女兒手上戴著的，也是印有相同卡通圖案的手錶，她忍不住自嘲：「是一種硬把自己喜好傳遞給下一代的概念。」雖然僅有露出小海豚的小手，但這已經是林心如自當媽以來，難得的一次曬娃。

▲林心如罕見曬娃。（圖／翻攝自林心如Instagram）

▲林心如罕見曬娃。（圖／翻攝自林心如Instagram）

▲林心如本身就是個Hello Kitty控。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如本身就是個Hello Kitty控。（圖／翻攝自林心如臉書）

此外，據陸媒報導，近來有網友目擊，林心如和霍建華一起參加友人的暖壽派對，期間小倆口不但罕見同框，她還從後面伸手摟住老公的肩膀，親密互動閃瞎眾人，也意外掀起一陣熱議。

▲林心如摟肩霍建華被目擊。（圖／翻攝自《鳳凰網娛樂》微博）

▲林心如摟肩霍建華被目擊。（圖／翻攝自《鳳凰網娛樂》微博）

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林心如, 霍建華, 霍建華林心如, 小海豚

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