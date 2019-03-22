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陳文茜術後5天「出院了」：決心加入肺癌早期篩檢志工！

記者林彥君／台北報導

陳文茜罹患肺腺癌初期，18日開刀切除左肺大小約1公分的腫瘤，事後又發現右肺長出0.6公分的小腫瘤，後續只需繼續追蹤，陳文茜今（22日）在臉書發文，表示自己已經出院，「這是一趟特殊的旅程，在眾人照顧及台大醫院奇蹟般的醫術下，我出院了。」

陳文茜此次開刀後，樂觀面對自己的病情，感謝所有醫療團隊，日夜照顧我的醫護團隊，並且追隨楊泮池、陳晉興腳步，決心加入肺癌早期篩檢的志工。陳文茜希望醫療團隊將肺癌形成的成因，拍成紀錄片，讓外界更了解肺癌低劑量CT早期篩檢的重要性。

▲▼陳文茜出院。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲陳文茜出院，和醫護人員合影。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

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陳文茜在手術後，曾分享「術後快樂康復法」，坐在病床上，拿著支氣管擴張劑學丘吉爾抽煙斗，笑稱「我在抽水煙。」朋友在病房唱聲樂，陳文茜則拿支氣管擴張劑，搞笑當伴奏，模樣活潑逗趣，現場氣氛歡樂。陳文茜曾透露，家族中多人罹患肺腺癌，她向《文茜的世界周報》告假後再三表示，開完刀後2週後一定會康復上工，這也是她主持該節目13年來，首次請假。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲陳文茜樂觀面對病情。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

陳文茜臉書全文：

出院了。
這是一趟特殊的旅程，在眾人照顧及台大醫院奇蹟般的醫術下，我出院了。
充滿感恩，感謝所有醫療團隊，日夜照顧我的醫護團隊，並且追隨楊泮池、陳晉興腳步，決心加入肺癌早期篩檢的志工。
已經告知陳晉興醫師我康復之後，將著手拍攝形成肺癌的成因，包括家族遺傳、抽煙及空污等：另外訪問此領域的各方專家，強調早期治療的重要性⋯⋯等系列紀錄片，讓更多民眾分享了解肺癌低劑量CT早期篩檢的重要性。
已經找到團隊及贊助者，並且交給各大媒體免費播放：最終影片版權捐贈予肺癌防治基金會。
我這趟旅程走的順利，希望其他病友，也能早期發現，可以有相同的福份。

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