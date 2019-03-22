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黃子佼開會「誰他X開門」⋯張小燕「素顏」探頭突擊　現場驚：請坐！

記者林彥君／台北報導

黃子佼和卜學亮主持《超級同學會》，日前在錄影前的會議中，師父張小燕（小燕姐）突擊休息室，讓徒弟們嚇壞了！張小燕僅畫口紅，戴紅框眼鏡，頂著藍色俏麗的短髮走進休息室，小燕姐俏皮的說：「今天特地來探班，好早就想要來，來抽查！他們一直很棒，我來給他們打打氣。」

▲▼ 張小燕突擊化妝間。（圖／記者林彥君攝）

▲▼ 張小燕突擊化妝間。（圖／記者林彥君攝）▲▼ 張小燕突擊化妝間。（圖／記者林彥君攝）

▲▼ 張小燕突擊化妝間。（圖／記者林彥君攝）

張小燕離開後，黃子佼在休息室驚魂未定，笑說當時邊開會邊滑手機，心想：「誰他媽在我們開會時候開門？啊！小燕姐！請坐請坐。」黃子佼說獅子座的小燕姐一向很不受控，還好有認真開會，真是嚇死了。至於以後開會時，會不會先鎖門以防被突擊？黃子佼噗哧一笑說：「還有誰比她更嚴重？」

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▲▼黃子佼 。（圖／記者林彥君攝）

▲黃子佼說開會時正在滑手機，突然發現門被打開 。（圖／記者林彥君攝）

黃子佼透露，張小燕到場後被「霸王硬上弓」抓去拍節目短片，「小燕姐說沒有化妝，可是真的沒差！皮膚好到我還以為有帶妝。」張小燕過去忙於工作，近期到日本福岡、東京等地旅遊放鬆，也會安排和朋友聚會，「小燕姐以前聚焦唱片、電台，之後慢慢放掉，我們替她開心，開始有自己的生活，不化妝氣色好，就是因為休息夠了。」

▲▼黃子佼 。（圖／記者林彥君攝）

▲黃子佼還原當下看到張小燕的表情 。（圖／記者林彥君攝）

▲▼ 張小燕突擊化妝間。（圖／記者林彥君攝）

▲張小燕親切的和媒體揮手再見。（圖／記者林彥君攝）

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黃子佼, 卜學亮, 張小燕

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