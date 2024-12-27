直擊／郭富城真的出意外「踩空失足跌落舞台」！　驚悚畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

香港天王郭富城今（27日）在台北小巨蛋舉辦睽違5年的演唱會，不過才首場，郭富城先是唱完〈越愛越好〉後，左手中指意外掛彩，破皮濺血，唱完快歌〈分享愛〉，往後退時疑似沒注意到身後升降舞台已經降下，竟不慎踩空，當場失足跌落。

▲郭富城踩空跌落舞台，嚇壞觀眾。（圖／讀者提供）

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而他抓著麥克風的右手更猛力撞擊到地面，發出一聲巨響，讓現場直擊的歌迷全都嚇壞。好在郭富城應該身體狀況無大礙，隨後還是照樣出場表演他的書法搭配歌舞，總算令歌迷放心。郭富城經紀人小美也回應：「城城沒事，只是在轉升降位時手拿麥克風，碰到台邊，沒事發生！反而之前唱〈越愛越好〉時被衣服珠片刮損手指，但也是沒有大問題，繼續賣力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」

▲▼郭富城今晚五度攻蛋開唱，造型百變。（圖／記者黃克翔攝）

郭富城表示：「這幾年喜歡上書法跟油畫，讓我在創作得到滿足，除了唱歌跳舞，可以在舞台上展現音樂舞蹈歌聲並把書法、油畫結合在一起，希望大家會喜歡！」這次他為台北寫了「夢」字拆解做動畫特效來配唱金曲， 「這個『夢』代表我歌裡面的『夢』，是不完整的夢，很多故事在面，希望今天可以 在這邊展現，我會繼續努力，希望有一天可以在台灣開我的書法展！」



此外，近年迷上繪畫及書法的他更在演唱會尾聲演唱自己創作的新歌〈您〉，在舞台上展示自己寫給歌迷的30幅「您」字書法，只見這30幅「您」在大螢幕上化為翅膀 「展翅」翱翔，彷彿化為最深的思念及感謝祝福獻給台粉，在展現郭富城細膩心思及書法功力之餘，更藉著歌曲及親手寫下的字幅感激歌迷從他入行至今的一路支持。