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焦凡凡不自信提千次分手 謝婁峻碩耐心篤定：讓我相信愛情

記者王靖淳／綜合報導

女星焦凡凡和婁峻碩愛情長跑8年，男方去年向女方求婚成功，平時會透過社群放閃的小倆口，今（27）日雙雙曬出現身戶政事務所的照片，正式宣布登記結婚，消息曝光後，立即湧入大批網友留言給予祝福。為此，焦凡凡事後也透過IG發文寫下感動心聲，「與其說謝謝你娶我，要謝謝的是最好版本的自己，相信值得嫁給命中註定的你。」

▲▼焦凡凡。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

▲焦凡凡、婁峻碩愛情長跑8年。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

焦凡凡坦言，過去曾因不安與缺乏自信，對婁峻碩說過上千次的「氣話」提分手，但對方始終以堅定的態度守護這段感情，「你從沒答應，也沒有生氣，就是很篤定….每一次的一次都非常的篤定，謝謝你的耐心，還有相信，把本來對愛情不太自信不太完整的我拼齊。」焦凡凡感性表示，婁峻碩的這份耐心與信任讓她深深感激。

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▲▼焦凡凡。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

▲焦凡凡、婁峻碩登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

焦凡凡不只在文中感謝婁峻碩，還感謝自己學會愛自己，她分享給所有女孩們：「絕對要很愛自己，而且相信自己值得。就會遇到比你更在乎『妳有沒有愛自己』的另一半，那是靈魂在跟你對話，告訴妳他就是最好的伴侶。」她認為，這種來自靈魂深處的共鳴，就是最佳伴侶的證明。

▲焦凡凡

▲焦凡凡、婁峻碩登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

最後，焦凡凡甜蜜表示，「我愛你，今天終於決定嫁給你，因為第1000次的氣話後，不再猶豫、不再測試。此刻，我相信你，也相信了愛情，相信我們的婚姻。」

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焦凡凡, 婁峻碩, 結婚, 求婚

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