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懶理尹錫悅彈劾案被罵！　林英雄沉默19天首道歉：讓大家費心了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓國民歌手林英雄先前因為對總統彈劾風波，表達出漠不關心的態度，因而遭受抨擊，他27日在首爾高尺天空巨蛋舉行「林英雄 RE:CITAL」演唱會上，首次針對此事發聲，向台下的粉絲致歉：「讓大家擔心和費心了，真的非常抱歉。」

▲林英雄首次回應關於先前的漠視總統彈劾風波。（圖／翻攝自林英雄IG）

▲林英雄首次回應關於先前的漠視總統彈劾風波。（圖／翻攝自林英雄IG）

似乎是知道這次漠視彈劾議題造成的輿論批評聲浪，林英雄在演唱會上強調：「我是唱歌的人，希望透過歌聲帶給大家快樂、安慰和喜悅。」並承諾：「未來會以更好、更進步的面貌與大家見面。」雖然沒有直接提及此前風波，不過韓媒普遍認為他是在間接表達心聲。

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▲林英雄首次回應關於先前的漠視總統彈劾風波。（圖／翻攝自林英雄IG）

▲林英雄27日在首爾舉辦演唱會。（圖／翻攝自林英雄IG）

整起事件源自於林英雄12月7日在Instagram上傳與愛犬的合照，發文慶祝狗狗生日。當時尹錫悅戒嚴風波才發生4天，正是民情最激憤的時刻，有網友位此私訊「這個時候你在幹嘛？全國人民都聚焦於違憲宣布戒嚴的總統彈劾案，不奢望你發聲，但你的冷漠真的讓人無法接受。經歷過戒嚴時期的年齡層不正是你的主要粉絲群嗎？」林英雄則回：「我是政治人物嗎？為什麼要發聲？」隨即引發兩派激烈論戰。

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