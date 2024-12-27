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趙露思被爆患上神經系統疾病！　病況嚴重「無法說話、行走」

記者劉宛欣／綜合報導

大陸人氣女星趙露思於27日深夜傳出掛急診的消息，被網友拍到她坐在輪椅上、精神不濟的照片後引發擔憂，工作室27日下午發聲明證實她早在18日就出現了身體不適的狀況，並已經在第一時間就醫，目前正遵照醫囑休養中。而知名娛樂博主稍早則發出新影片，爆料稱有知情人表示趙露思患上了嚴重的神經系統疾病。

▲趙露思爆罹患神經系統疾病。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思爆罹患神經系統疾病。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

趙露思被拍到搭車前往醫院掛急診，影片中可以看到她下車時完全無法行走，需靠工作人員攙扶到輪椅上，身體幾乎蜷縮成一團，助理用圍巾把她全身蓋住，此外還有她一邊打點滴，鼻子上插著管子，看起來似乎已經不省人事，整個臉色非常憔悴蒼白的照片。另外，還有爆料稱她在12月14日就已經要邊吸氧氣才有辦法拍戲。

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知名娛樂博主「八圈李元芳」透露，有知情人士稱趙露思患的是「神經系統的疾病」，目前說不了話、走不了路，病情相當嚴重，此外，趙露思粉絲還爆料指控經紀公司老闆吳曉珍，明明知道趙露思的病情嚴重，卻照常出門遊玩，批評她根本是個失職的老闆。

▲趙露思爆罹患神經系統疾病。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思爆罹患神經系統疾病。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思病況令人擔憂。（圖／翻攝自微博）

此前，趙露思工作室27日發表聲明，針對趙露思深夜送醫的消息，說明了真實情況。聲明中提到趙露思確認參演《戀人》之後，積極地在參與前期準備工作，且依照合約上的日程參與了讀劇本、定妝、拍攝等工作，拍攝期間趙露思為此付出了大量的時間與精力，不過卻在18日突然身體不適，已經在第一時間送醫治療，目前正在休養。

聲明中最後表示「一直以來，趙露思女士秉持著演員的初心，珍惜每一次出演的機會，用心對待每一部作品。」還提到接下來公司會以趙露思的身體健康為首要考慮，宣布「暫停後續所有工作，也願所有關心露思的人，給她身心休息的空間，謝謝大家的理解體諒」。

點我看趙露思就醫畫面

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