愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元

記者葉文正／台北報導

藝人愛雅今天與夫婿小萬舉行婚宴儀式，由於兩人已經登記兩年，所以在心情上輕鬆許多，愛雅今天以純白蕾絲婚紗禮服現身，顯得相當典雅，而她的帥老公小萬終於現身，現場演藝圈賓客雲集，包括吳宗憲、徐乃麟(證婚人)與六月李易等夫妻檔都現身，分享新人的喜悅。

▲WAN 與愛雅AIYA婚禮。（圖／記者李毓康攝）

愛雅透露喜宴總共是29桌，然後花費和費用目前大約5百萬元左右，實際還不可考，愛雅笑說：「因為我自己算，越算越可怕，溫馨之餘又很希望賓客都可以很開心，因為我跟老公個性還蠻喜歡跟朋友聚會，希望要很周到。」

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▲愛雅老公WAN終於現身。（圖／記者李毓康攝）

愛雅也透露，伴手禮紙袋都是跟公司同事自己排版做，裡面要送什麽東西，品項都是由我親自決定，所以希望大家都有賓至如歸的感覺，然後也能夠陪我們一起分享今天的這份喜悅。更透露姊姊在下午的儀式哭得最慘，一路以來也都是受到姊姊照顧。

▲WAN 跟 愛雅AIYA登記兩年終於宴客。（圖／記者李毓康攝）

愛雅也笑說做人進度就是沒有在做，也說生子是順其自然，再加上要辦婚禮我今天是被所有我身邊的閨蜜敬酒，啤酒都不可以喝，但是我到After party就要一直灌，想要把這一份重要的回憶好好的完成。」所以就是還需要一段時間。

而她的先生小萬今天終於現身，愛雅也解釋：「因為先生之前太胖，達到100公斤，他現在瘦了快20公斤，僅剩80公斤，以身高184說，算是相當標準，

會發胖就是我們開始做我們的品牌，其實吃我們的東西不會胖，胖就胖在我們紓壓的管道就是鹹酥雞，出去可以點到600元，三個月不到靠飲食控制跟打泰拳瘦下來。」

愛雅也提到今天造型：「我今天的這個皇冠，是我的好朋友特別幫我準備，因為婚禮是補辦的關係就就很順利，雖然中間有一些小小的爭執，婚姻是要相互扶持跟責任，那就希望可以攜手走下去，我相信每一對夫妻都會這樣想。」

她也透露，皇冠是朋友他特別幫她準備，耳環是準備媽媽的，這是媽媽留給我的。我媽媽就是留了很多珠寶給我，我媽媽很愛漂亮，美感也很好，所以都是愛雅繼承了媽媽的珠寶。