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郭富城來台「才唱4首歌就受傷」！　工作人員衝上台...燈直接關一半

記者蔡琛儀／台北報導

59歲香港天王郭富城出道34年，今晚五度來台開唱，他感性說：「五年的變化很大，但是我是覺得很多東西沒有變化，我的心從來沒變過，還是非常愛所有台灣歌迷朋友！」馬上讓全場粉絲爆出陣陣歡呼聲。不過他唱完〈越愛越好〉後，左手中指意外掛彩，破皮濺血，工作人員還緊急上台遞紙巾給他擦掉血跡，原本打在他全身的燈光也瞬間暗了一半，但他的傷口還是透過背後大螢幕被播送出去。

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-郭富城。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼郭富城今晚開唱，唱到激情處還下跪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-郭富城。（圖／記者黃克翔攝）

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郭富城「ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》」27日在台北小巨蛋舉行，繼先前三次來台開唱的「450度旋轉舞台」、「變形金剛舞台」、「高科技智能舞台」創下驚人震撼視覺效果後，這次特別耗費超過2億台幣，精心打造升級版「魔幻方塊凱旋門」立體巨翼舞台，從香港紅館直接空運來台，搭配同樣空運到台北的幻彩十字燈，相當炫目。

除了為台灣歌迷更新六成歌單，增添專屬國語歌單，還打造頂級規格魔幻舞台，服裝造型更是一大看點，配合這次來台連唱三天的台北場巡演，郭富城特別把先前香港場的衣服更新3套，並延請美術大師張叔平打造服裝，再搭配各樣視覺衝擊的華麗頭飾創造出多變髮型。

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-郭富城。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城開場的立體花塑舞衣，讓胸肌若隱若現。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-郭富城。（圖／記者黃克翔攝）

開場郭富城穿上立體花塑舞衣，首唱粵語新歌〈EXIT〉點出魔幻主題展現熱力群舞，唱完後他就問歌迷：「大家好嗎？好想你們，你們有沒有想我？」他表示今年是他在香港開演唱會的第30年，也是第五次來小巨蛋開唱，「我曾經說過不管事業到哪，一定要跟台灣的朋友分享！」屢屢向台灣歌迷告白，讓粉絲嗨到心花開。

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