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YOASOBI香港演唱會爆插曲！　男粉「全程站著應援」遭保安強制抬離

記者劉宛欣／綜合報導

日本天團YOASOBI 12月26日至27日一連兩天在香港開唱，吸引大批粉絲熱情捧場。然而，首場演出僅15分鐘便發生插曲，一名男歌迷因站立揮舞螢光棒「打Call」應援，被投訴阻擋視線，最終遭多名保安人員抬離現場，場面一度引發關注。

▲YOASOBI男粉被保安抬走。（圖／翻攝自Threads）

▲YOASOBI一連兩天在香港開唱。（圖／翻攝自YOASOBI X）

根據港媒報導，該名男歌迷坐在票價最昂貴區域的前排，他隨著音樂揮舞螢光棒並站立應援，因此與後排觀眾發生爭執。現場其他目擊者指出，後排歌迷多次要求該男子坐下，並向保安投訴，保安隨即介入處理，但男歌迷堅持，並強調會場未明文禁止站立，還呼籲其他觀眾一同站立支持。但最終他被保安強行抬離現場。過程中，男歌迷掙扎不肯配合，導致雙腳卡在欄杆間，上衣更一度被扯高，場面相當混亂。

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▲YOASOBI男粉被保安抬走。（圖／翻攝自Threads）

▲YOASOBI男粉被保安抬走。（圖／翻攝自Threads）

該事件在網路上引發熱烈討論。有歌迷向《香港01》表示，演唱會上站立應援是合理的行為，提到早前在同場地舉行的台灣樂團「告五人」演唱會，座位區也有許多觀眾站起來看，氣氛相當熱烈。質疑保安沒有權力粗暴地將人抬出場，直言「如果發生意外，責任由誰來承擔？更重要的是，若場地不允許站立，為何不提前明確規定？」且批評保安處理方式影響演唱會氣氛。

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