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吳宗憲談曾國城失言「電視還容下你這胖子主持」　沈玉琳認為知錯能改道歉很對

記者葉文正／台北報導

藝人愛雅婚禮吸引眾多演藝賓客，綜藝大哥吳宗憲與沈玉琳也到場祝賀。不過談到曾國城調侃來賓身材風波，吳宗憲認為台灣人少了一點幽默感，沈玉琳認為曾國城知錯能改，道歉是對的。

▲▼ WAN x 藝人愛雅AIYA婚禮，憲哥吳宗憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲ WAN x 藝人愛雅AIYA婚禮，吳宗憲現身 。（圖／記者李毓康攝）

沈玉琳談到婚姻觀，他說要與時俱進的婚姻才不會無聊，至於城哥的事情他說說：「主持節目難免失言，但第一時間他也道歉了，展現一個大哥知錯能改的風範，我自己也會反省，節目當下難免脫口而出，吃餡餅難免掉芝麻，有些人聽了難免走心，第一時間道歉是對的，失言就是失言。」

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▲▼WAN x 藝人愛雅AIYA婚禮，沈玉琳與凱希。（圖／記者李毓康攝）

▲沈玉琳(左)與凱希。（圖／記者李毓康攝）

天王吳宗憲則說，祝福愛雅，在她爸媽生病離世的時候有安慰她，也叫她帶男朋友跟憲哥看，丫頭的男朋友也帶給憲哥看，憲哥表示：「希望愛雅爸媽在天上可以看到女兒最大的幸福，今天不會特別聊這件事，怕她哭。 今天是錄節目過來祝福，等等又要回去了。 」

▲▼WAN x 藝人愛雅AIYA婚禮，丫頭與森田。（圖／記者李毓康攝）

▲丫頭(左)與森田。（圖／記者李毓康攝）

而提到曾國城失言風波，憲哥也說：「剛剛節目上揶娛了關關，說他那樣的身材怎麼買房買這麼小，尺度就是開玩笑、自嘲，有時候舞臺上言者無意聽者有心，不要往心裡去，台灣就缺了一點幽默感，可以幽默感回去，比如說，可以回他，你那麼胖的身體怎麼可以擠進16比9的電視螢幕，化解那個發言，因為我們身材是一個事實、一個狀態，不是說我們去避諱一些什麽，可以用幽默感化解所有的角度。」

而林襄遭Vicky批評不敬長輩還佔位的風波，憲哥說：「我也有安慰林襄，她說她是靠窗，沒有跟媒體澄清，怕被人家往死裡打，其實沒位子可以問製作單位，大家都會有票，最後安慰她們no news is bad news，事實上是沒有這個（佔位）的爭議，林襄說的是真的，藝能界喜事要多一點。憲哥說也有關心丫頭，希望她趕快弄一個小孩子出來，丫頭則開玩笑說「憲哥幫忙養我就生，200萬沒有，20萬也可以。」

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吳宗憲, 沈玉琳, 曾國城

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