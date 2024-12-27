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YTR小吳新片自嘲「從小就喝奶精」！　昔陷手搖飲風波遭炎上

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber見習網美小吳最近和好友們回母校輔大回味學生時光，並將過程拍成影片上傳至頻道，他們除了朝聖學生餐廳之外，還到附近的早餐點買當年必吃的品項，好友聖元更在聊天過程中提到，日前小吳手搖飲品牌爆出的「奶精炎上」風波。為此，小吳聽完後不但沒生氣，反而幽默自嘲：「我再確定一次，我從小就喝奶精。」影片曝光後，掀起不小討論。

▲▼小吳（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳和好友們回母校拍片。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

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影片中，小吳坦言自己大學念了5年，因此對輔大的校園環境可說是熟門熟路，「我住學校附近，所以我對輔大這些區塊，真的是閉著眼睛就能走到學校裡面。」回到輔大，他強調一定要再訪學生餐廳，還特別提到有2家早餐店是他的最愛，尤其其中1家必吃的「壓扁肉排蛋餅」，並特別提醒：「是漢堡肉蛋餅，不能是肉排喔，是壓扁的那種肉排，超好吃！」

▲▼小吳（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳回母校附近買早餐吃。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

緊接著，小吳和好友們在買完早餐店後便站在路邊吃，其中好友聖元在喝了一口早餐店的奶茶後，不禁脫口而出：「我愛的是奶精！」隨後露出尷尬表情，瞬間讓逗樂現場所有人，小吳聽完也立刻接話：「奶精，有點敏感對不對？」話一說完便引來旁人哄堂大笑。為了澄清話題，他又強調：「我再確定一次，我從小就喝奶精的！」讓其他好友忍不住稱讚他的幽默感，直言他「蠻會自嘲的」。

▲▼小吳（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳在影片中提到奶精自嘲。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

事實上，小吳和好友紀卜心經營的「十盛」，日前被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，兩人事後共同發聲明向大眾道歉，其中小吳還在個人頻道上傳道歉影片，並坦言「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，表示自己向來偏愛奶精奶茶，很喜歡此產品才會分享給大家，「我發誓，我們的初心絕對沒有想要隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，確實是我們的疏忽，對不起。」

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見習網美小吳, 網紅, YouTuber

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