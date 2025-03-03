王陽明重遊蔡詩芸定情地　「沙灘激吻放閃」恩愛全被拍

記者王靖淳／綜合報導

藝人蔡詩芸在2015年宣布和王陽明結婚，婚後育有一個寶貝女兒Katiya，最近夫妻倆帶愛女重返兩人定情地旅遊，並在社群大方曬出一系列甜蜜合照，畫面曝光後立即閃瞎一票粉絲。

▲王陽明、蔡詩芸重遊定情地放閃。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



照片中，蔡詩芸和王陽明站在海灘上享受甜蜜時光，她身穿一件多彩的比基尼，長髮隨風飄揚，好身材嶄露無遺。王陽明則穿著一件深色短褲，一手將愛妻抱起來，並深情對望擁吻彼此。在其他照片中，蔡詩芸和王陽明臉上帶著滿足的笑容，緊緊擁抱著女兒，表情中流露出身為父母的溫柔，整體氛圍親密且幸福。

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▲王陽明、蔡詩芸帶女兒重遊定情地。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

蔡詩芸在文中回憶，十年前她和老公首次來到菲律賓，只有他們兩人。如今，隨著寶貝女兒小Katiya的加入，一家三口再次踏上這片美麗沙灘。蔡詩芸表示，儘管時光流逝，愛妮島的景色依舊保持當年的美麗，她甚至認為比以前更迷人。貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「好美」、「好喜歡你們」、「要一直幸福。」

▲王陽明、蔡詩芸在社群分享家庭日常。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）