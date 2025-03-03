周興哲年初升格二寶爸再迎雙喜　「結晶首度曝光」甜喊：baby！

記者吳睿慈／台北報導

周興哲（Eric）近來好事頻傳，年初升格2寶爸，接著推出10週年精釀創作專輯，每首歌都登上排行榜冠軍，聲勢更上層樓。3日再度迎來喜事成雙，專輯最新MV〈Dreamers〉盛大上線，而全球小興星眾所期盼的《Almost幾乎是愛情》實體專輯也同步展開預購。周興哲相當開心，除了再三感謝小興星10年來不離不棄的支持，更開心說：「心血結晶終於面世，my dear baby！」

▲周興哲終於催生出第六張專輯《Almost幾乎是愛情》，他開心表示「心血結晶終於面世，my dear baby」。（圖／星空飛騰提供）



周興哲第六張創作專輯《Almost幾乎是愛情》聲勢更上層樓，專輯裡每支MV都以電影頂規製作，並請到戲劇帝后主演，繼傅孟柏與陳意涵、王陽明與郭雪芙、林柏宏與張鈞甯一再刷新高度後，更破天荒請到南韓女團(G)I-DLE成員舒華合拍MV，最新公開的新歌〈Dreamers〉MV，邀來《大嘻哈時代》新秀Gummy B合作，讓歌迷又驚又喜。

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▲〈Dreamers〉MV於3日上線播出。（圖／星空飛騰提供）

MV裡他們同時現身在太陽系般的銀河裡，站在黑暗中閃耀銀光的小舞台，宛如太空站般飄浮在行星軌道上，充滿壯志在我胸的遼闊意境。由章郡導演操刀，他也是周興哲〈不喜歡沒有你的地方〉和〈想念你想我〉「深情版」的導演，在澳洲拍攝11支專輯先行短片，讓周興哲連換了11套服裝，為小興星謀許多福利。

▲周興哲合作Gummy B寫出歌曲〈Dreamers〉。（圖／星空飛騰提供）



提到新歌〈Dreamers〉，周興哲透露在金曲製作人陳君豪的安排下，與Gummy B一起催生這首中文饒舌歌，過程中學習了很多，很開心這次能夠合作。周興哲表示，希望新專輯可以帶給大家耳目一新，「所以找一些厲害的朋友一起合作，一起玩。」邀來陳君豪製作專輯、葛大為擔任歌詞統籌，撞擊出新的火花，「這次是很成熟的愛情，跟我以前的作品在說的事情不一樣，現在是祝福。」而在這首由Gummy B助陣、Hip Hop曲風的〈Dreamers〉中，周興哲表示是為這世界上仍在努力做著夢的人們而唱。「讓他們並不會孤單。希望當在逆風追逐的同時，總會有這樣一首歌，記錄著人們沿夢而行的勇氣。」《Almost幾乎是愛情》實體專輯共有A、B兩版，今起到20日可於華納音樂官網預購。