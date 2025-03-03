辻希美宣布「懷第5胎」！治療不孕症隔7年當媽　17歲大女兒出道

記者劉宜庭／綜合報導

前「早安少女組。」成員辻希美今（3日）透過社群媒體報喜，宣布懷上第5胎，這也是她時隔7年再次迎來孕期，雖然對即將到來的變化感到不安，但她表示會在家人的支持下，努力兼顧健康與工作。

▲辻希美宣布懷第5胎。（圖／翻攝自辻希美IG）



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37歲日本女星辻希美2007年與演員杉浦太陽，同年生下愛女，至今一共育有1女3子，其中17歲大女兒希空於去年底正式出道。她透露，其實早在33、34歲的時候，就希望能有第五胎，「但一直無法順利懷孕，因此開始前往醫院進行不孕治療。」

▲辻希美與杉浦太陽共育有1女3子。（圖／翻攝自辻希美IG）

治療期間，雖然辻希美曾因藥物副作用感到煎熬，但仍與丈夫共同努力，與醫生討論最佳治療方案，終於在歷經3、4年的努力後成功懷孕，「時隔7年再次迎來懷孕與生產，內心其實充滿不安，但我會依靠家人的幫助，把健康放在第一位，同時盡可能持續工作。希望大家能夠溫暖地守護我們，謝謝。」

▲辻希美17歲大女兒希空去年底正式出道露臉。（圖／翻攝自希空IG）

值得一提的是，辻希美長女希空於2024年11月正式簽約經紀公司，並於2025年1月登上戀愛實境秀《今日，我喜歡上你了。》，積極展開演藝活動。此外，杉浦太陽也在IG分享妻子懷孕的好消息，「這是我們家的第5個孩子，其他孩子們也都非常開心，全家人將齊心協力支持她，希望大家能夠溫暖地守護我們。」