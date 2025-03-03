認識王偉忠17年像親父子　周定緯演舞台劇被他踢屁股…內幕全說了

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《謝謝大家收看》即將在3月8日、9日於高雄衛武營公演，主要演員王偉忠與周定緯3日一同接受中廣《欸！我說到哪裡了？》代班主持人高怡平專訪，王偉忠在舞台劇中與周定緯有一段父子情，讓觀眾看了觸動內心，感動不已。

▲王偉忠與周定緯接受高怡平訪問。（圖／金星文創提供）

周定緯坦言王偉忠從他參加《星光大道》開始就認識他，真的很像他在演藝圈的爸爸，透露自己在17歲就決定將來要唱歌、當歌手，爸爸媽媽當然反對，只希望他好好讀書，後來他瞞著爸媽透過電話參加電台的歌唱比賽，一路過關斬將進入決賽，才敢請爸媽聽他在決賽的表演，果然拿下冠軍。王偉忠表示，他認識周定緯這麼久，從來不知道這段曲折過程。

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▲周定緯出道多年。（圖／耳朵先生提供）



周定緯順利考上大學後，巡迴各地參加歌唱比賽，大二那年挑戰《星光大道》第一屆，他始終記得王偉忠看了他演出的評語是「台步走得很好，但是你不夠特別」，當場讓周定緯很緊張，但他從沒想過放棄。王偉忠說「定緯很棒，這十多年來始終穩定進步、累積各種表演功力，現在已經是個非常好的藝術家，不論演戲或是唱歌都很亮眼！」

▲周定緯出道多年。（圖／記者林敬旻攝）

這次在《謝謝大家收看》當中，周定緯角色百變，其中一角將飾演劇中人物「王忠偉」的高中時期，由于子育飾演他媽媽，王偉忠飾演他爸爸，有極為精彩的對手戲。演出時，為了更理解民國六七十年的時代背景，王偉忠都會講故事給演員們聽，而且每次排戲，王偉忠都會踢周定緯的屁股，高怡平忍不住問「演出這三年來，你覺得偉忠哥踢的力氣是變大了還是變小了？」周定緯很認真的回答「可能經常踢，所以腿力還是很重！」讓眾人爆笑不止。

▲王偉忠舞台劇《謝謝大家收看》 。（圖／資料照）

《謝謝大家收看》從親情、友情、愛情角度堆砌出虛構主角「王忠偉」的人生，周定緯表示，演出過程中他更加理解自己爸媽對自己的感情，好比他是高雄人，第一次要出發到台北讀大學，就跟劇中人物一樣，很捨不得爸爸媽媽，尤其爸爸是海軍陸戰隊的職業軍人，很少在家、極寵愛他與他的姊姊，每次演出，他覺得觀眾也都一同感受到劇中濃濃的親情，非常過癮。

▲于子育、郭子乾與王偉忠演出舞台劇《謝謝大家收看》。（圖／金星文創提供）

本週末《謝謝大家收看》將在高雄衛武營演出，王偉忠表示，因為場地難尋，接下來幾年，這齣戲比較不可能再度回到高雄演出，因此請高雄觀眾把握這次機會，一起來溫習人生。周定緯則表示，自己是高雄人，每次回到高雄就覺得生活的步調很舒服，也邀請高雄在地鄉親進入劇場，體會劇場演出的現場魅力。