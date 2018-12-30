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台灣練習生YG出道夢碎！1票之差淘汰反應讓粉絲更心疼

記者吳孟庭／綜合報導

南韓三大經紀公司YG娛樂正在選拔新男團，推出實境秀《YG寶石箱》，其中唯一一位來自台灣的練習生王君豪備受矚目，然而最新一集1對1對決，他以1票之差慘遭淘汰，相較於對手因為抱歉而哭翻，王君豪反而安慰對方，更讓觀眾鼻酸。

▲台灣練習生YG出道夢碎！1票之差淘汰反應讓粉絲更心疼。（圖／翻攝自vlive）

▲台灣練習生王君豪最新一集沒能晉級。（圖／翻攝自vlive）

王君豪雖然只在YG練習3個月，但在競賽初期就有亮眼表現，一度站上29名練習生的第3名，甚至勇於向練習生中最強王牌房藝談挑戰，展現初生之犢不畏虎的果敢。

在最新一集中，他必須要和同隊的隊長兼好友朴志訓（박지훈）合作表演EXO的夯曲《KO KO BOP》，邊跳高難度舞步，邊開全麥真唱，表演結束後，生死將交給YG團隊決定。

▲台灣練習生YG出道夢碎！1票之差淘汰反應讓粉絲更心疼。（圖／翻攝自vlive）

▲YG社長公布結果，兩人僅1票之差。（圖／翻攝自vlive）

YG社長梁鉉錫（又譯楊賢碩）評語表示，兩人都各有優缺點，因為朴志訓的練習時間較長，比王君豪的表現更加自然流暢，但後者在某些地方又看起來更帥氣，結果7名製作人投票，王君豪僅以1票之差敗北，必須離開節目。

朴志訓因為對王君豪感到抱歉，一下台就失聲大哭，啜泣喊「對不起」，反倒是王君豪一直保持燦爛笑容說恭喜，還給對方擁抱，安慰他說：「以後也要加油，要出道！」

▲台灣練習生YG出道夢碎！1票之差淘汰反應讓粉絲更心疼。（圖／翻攝自vlive）

▲即使遭到淘汰，王君豪依舊笑臉面對隊友。（圖／翻攝自vlive）

而YG社長也在賽前問王君豪，如果落選怎麼辦？他也樂觀表示，「我會再來參加YG徵選會」，積極正面的態度反倒讓粉絲心疼，湧入YouTube與他的vlive投票個版加油打氣。

▼王君豪與朴志訓對決表演。（影片來源：YouTube YG TREASURE BOX）

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關鍵字

YG, YG寶石盒, 王軍豪, KPOP, 日韓風

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