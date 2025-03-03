季芹爆洗澡一半「老公突闖入」習慣做1事！　王仁甫揭原因：就有Fu了

記者孟育民／台北報導

藝人王仁甫、季芹日前錄製《同學來了》，探討「走過20年婚姻實在不容易，瓷婚夫妻其實也經歷過這些“風風雨雨”」，季芹忍不住爆料，老公每次都會在自己洗澡時進來大號，「因為我們家的浴室上面是通的，他的馬桶是正對著淋浴間，只有隔一個玻璃，所以他都要進來看我洗澡，我真的覺得很煩，我喜歡洗澡香香的，可是他在便便會有味道，為什麼每次洗澡你就硬要做這件事。」行為掀起全場人質疑，阿Ken傻眼：「你這是一種病態！」

▲王仁甫、季芹分享夫妻日常 。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

對於老婆的指控，王仁甫解釋有時候只是坐在那裡，並沒有真的上廁所：「我只是想跟妳聊聊天，因為我們在家裡就是一直講話，所以她只要進去浴室之後，我坐在客廳看電視就覺得不習慣，很寂寞，我就想找點事情做。」看見老婆在洗澡，就會順便走進浴室，「馬桶又是空位，沒事就來上上看，就一邊跟她聊天就有Fu了。」

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▲王仁甫習慣在季芹洗澡時上大號。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

兩人結婚至今感情甜蜜，季芹分享當初對王仁甫動心的原因：「主持《少年兵團》半年，我們從來沒聊過天，但天冷玩遊戲時，有人默默買好關東煮等我，夏天下水玩遊戲時，有人拿著毛巾在岸邊等，我突然覺得這個人怎麼這麼會照顧人。」

▲王仁甫、季芹是演藝圈的模範夫妻。（圖／中天綜合台提供）



不過王仁甫聽完卻說她超難追：「妳講得很輕鬆，我約她吃飯，她跟我說『我沒有想要跟你吃飯，跟我出去吃飯的人要領號碼牌』，所以我隔天早上就去銀行領1號的號碼牌。」但最讓季芹感動的是王仁甫的浪漫，從結婚至今都不曾改變：「今年結婚紀念日，他把家裡佈置得非常浪漫，還做料理給我吃，而且我很愛吃，我隨時點餐，他隨時做得出來。」