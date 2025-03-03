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神仙打架！陳冠希、蛋堡5月同台太空港　隔天還有B.I等大咖

記者吳睿慈／台北報導

2025太空港音樂嘉年華登場，連續兩天上演華語、K-POP饒舌擂台戰，一口氣匯集金曲歌王蛋堡、潮流男神陳冠希、韓國全能音樂才子B.I金韓彬等超過18組嘻哈大咖音樂人菁英擔任「領航員」，於5月17、18日一連兩天空降臺北大佳河濱公園，為樂壇催生2025開春最強霸王級音樂盛典。

▲▼神仙打架！陳冠希、蛋堡5月同台太空港　隔天還有B.I等大咖。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲▼陳冠希、蛋堡5月同台太空港。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲▼神仙打架！陳冠希、蛋堡5月同台太空港　隔天還有B.I等大咖。（圖／Mercury Entertainment提供）

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本屆特別以「華語嘻哈之夜」及「K-POP饒舌日」作為兩天主題，分別邀請到華語及韓國說唱界頂港有名的歌手擔任表演嘉賓，夢幻陣容一字排開堪稱亞洲嘻哈音樂才子匯集大車拚。第一天坐鎮「華語嘻哈之夜」重量級門神當屬拿下金曲歌王蛋堡及香港潮流天王陳冠希，兩大饒舌界翹楚「仙拚仙」首度同台堪稱最強夢幻聯動。

▲PG ONE。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲PG ONE預計在太空港與樂迷開唱狂歡。（圖／Mercury Entertainment提供）

「華語嘻哈之夜」除了有兩組嘻哈界的大前輩陳冠希、蛋堡，還有PG ONE、王齊銘 WATCHME、禁藥王、THE CRANE鶴、ANSRJ、以及Dtrue 等八人將連番上陣狂炸全場，堪稱史詩級的饒舌音樂盛典，勢必再次造成嘻哈樂迷朝聖熱潮。

第二天「K-POP饒舌日」的卡司陣容更是超猛鉅獻精銳盡出，把韓國當今人氣新銳嘻哈歌手一次網羅，B.I（金韓彬）將以「頭號領航員」身分首次出席太空港音樂嘉年華，以個人之姿此趟三度來台，難忘台粉的熱情，對於美食及特色景點情有獨鍾；他透露上次前兩次因為工作太忙沒時間，期待這次能有機會去九份老街及北海岸走走，並想要順便一嘗夜市美食。

▲▼神仙打架！陳冠希、蛋堡5月同台太空港　隔天還有B.I等大咖。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲B.I以個人之姿即將三度來台空降太空港。（圖／Mercury Entertainment提供）

除了韓國饒舌天王B.I空降太空港外，還有Gemini 、BLASÉ、JUSTHIS都將再次來台，三人共同點除了傑出的饒舌功力外，皆擁一身帥氣外表，live演出散發費洛蒙魅力讓雙帥廣受女粉喜愛。而另外同樣是嘻哈選秀節目《Show Me The Money》第九季比賽出身的Mirani及第八季製作人Boycold則是首次來台獻出第第一次公開演出，當中被視為韓國嘻哈屆超級新星的Boycold不僅是新銳製作人 ，更為師兄Sik-K製作多首好聽單曲，才華洋溢可見一班！

▲▼GROOVYROOM、MIRANI、PG ONE。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲▼MIRANI、GROOVYROOM期待來台感受粉絲的熱情。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲▼GROOVYROOM、MIRANI、PG ONE。（圖／Mercury Entertainment提供）

另外，曾為Jay Park、孝琳、2NE1成員Minzy及Block B小分隊BASTERZ等大咖寫過歌的頂級製作雙人組「GroovyRoom 」，身兼DJ、AT AREA廠牌創辦人的他們因多元曲風及超強創作功力圈粉無數，更連續2年在KOREAN HIPHOP AWARDS中榮獲「年度最佳製作人」獎項，去年底曾來台參加活動的他們讓台迷見識到現場饒舌功力，今年獲太空港主辦之邀有機會來台與粉絲近距離接觸，GroovyRoom表示：「很期待再次感受歌迷們的熱情！」

2025太空港音樂嘉年華5月17、18日祭亞洲最強饒舌擂台戰燃爆臺北大佳河濱公園，有更多豪華卡司即將解鎖，敬請樂迷期待，門票目前正於KKTIX獨家販售，詳情請上主辦單位Mercury Entertainment官網。

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太空港, 陳冠希, 蛋堡, B.I

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