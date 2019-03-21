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曾美慧孜「拿鰻魚DIY」床戲轟動國際　導演合約要求「任拍條款」

記者洪文／綜合報導

女星曾美慧孜在導演陳果「妓女三部曲」的最終章《三夫》演出弱智妓女，不僅有「一女侍三夫」的情節，床戲畫面更是讓人歎為觀止，去年轟動東京影展。導演承認，開拍前要求女方在合約中簽下「任拍條款」，女方甚至不知道劇本，無條件接受拍攝時的各種大膽安排，果然轟動各大國際影展，嚇壞全香港女星。

▲《三夫》曾美慧孜。（圖／資料照／攝影中心攝）

▲曾美慧孜以《三夫》提名金馬獎最佳女主角。（圖／資料照／攝影中心攝）

《三夫》描述患有「低端性癮症」的小妹，讓她三個丈夫無力招架，全村男人卻趨之若鶩的悲喜故事。電影開場即引用香港民間「盧亭」人魚傳說，來描繪「小妹」是離不開水的神獸。全片分成「海、陸、空」三個章節來敘述人性與情慾，情色場面雖目不暇給、血脈噴張，部分畫面卻也殘酷得讓人不忍直視，被喻為「超三級電影」。

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導演陳果向香港媒體坦言，很感謝曾美慧孜給予十足的信任，因為女方拍攝前完全沒看過劇本內容，開拍前更接受他的要求，在合約加上一項「任你拍」的條款，無條件接受拍攝時的各種大膽安排，包括在香港中環鬧區的沿街拍攝全裸床戲，以及大海中的親熱鏡頭。

▲▼《三夫》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《三夫》劇照。（圖／海鵬提供）

對於《三夫》大量親熱鏡頭是否尷尬，曾美慧孜坦言：「我對裸露戲沒有一絲一毫尷尬！」她在開拍前已經做足了解自己角色的功課。導演陳果透露，《三夫》當中的「嫖客」角色由幕後工作人員演出，劇組就像一家人充滿默契，不過曾美慧孜形容工作人員非常害羞，片場笑料不斷。

事實上，陳果構思拍攝《三夫》，卻苦等「對的人」18年，直到遇上曾美慧孜才驚覺「緣分來了」。貴陽出生的曾美慧孜，自承拍攝「如此大尺度的三級片」固然挑戰，但她最大的心理關卡，其實是來到人生地不熟的香港。

▲▼《三夫》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《三夫》劇照。（圖／海鵬提供）

完全聽不懂廣東話的曾美慧孜，卻正好建立了片中那種漂泊海面的無助感，她為了演好該角色，甚至不惜增肥30磅（約14公斤），片中幾乎沒有台詞的她，「聲音演出」令人印象深刻。她認為女主角「小妹」是美的化身，「她是條美人魚，不會說話，只能發出高亢的聲音」。

曾演過婁燁電影《頤和園》的曾美慧孜，在《三夫》體現了一場情慾人生，展現了一個截然不同的妓女故事。由於該角色患有性癮症，每逢性慾來襲卻不能性交時，就會像毒癮發作般地痛苦，屆時包括金魚、鰻魚、電話、按摩椅，甚至義肢等天馬行空的自慰方式，都得派上用場。

▲▼《三夫》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《三夫》劇照。（圖／海鵬提供）

劇本當初嚇壞全香港女星，沒人敢想像：怎可能有人願意這樣為電影犧牲，赤裸裸地將自己的身心靈，全都掏光給觀眾看？但曾美慧孜柔軟又具力道的演出，如今讓所有人心服口服。儘管《三夫》充滿荒謬情色，全片卻有著另番深層的省思。片中妓女的水面漂蕩與激烈情慾，都隱喻了現今的香港，而一幕幕洩慾交媾、翻雲覆雨及無度的需索，也都帶代表了香港對於回歸後的悲嗚。

《三夫》是導演陳果「妓女三部曲」的最終章（前二分別為《榴槤飄飄》及《香港有個荷里活》），去年在東京影展首映時引發轟動，還被日本影人拿來與《感官世界》相比，甚至認為更有過之。片中並以「珠江三角洲」數百年的吞吐繁盛，來隱喻女人陰戶的生生不息，堪稱一絕。

《三夫》將於4月26日在台上映。

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三夫, 曾美慧孜, 陳果

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