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贈獎／逃離性奴囚獄再對抗恐怖份子　《太陽之女》掀爭議熱潮

娛樂中心／綜合報導

2018坎城影展上最具爭議性的女權電影《太陽之女》即將在台上映，該片內容根據真實事件改編，探討恐怖分子ISIS種族屠殺，與地下性人口走私等國際政治議題，加上大場面的戰爭女兵團持槍對抗，讓該片未演先轟動。
▲▼《太陽之女》電影海報、劇照。（圖／電影本事提供）
▲《太陽之女》即將在3月29日上映。（圖／亮點國際提供）

法國戰地記者瑪蒂德，被派任前往伊拉克戰地，報導當庫德族女兵團在逃離性奴隸囚獄之後，自立組團對抗恐怖分子的故事。而在驚心動魄的戰地報導過程中，她逐漸與該團長芭哈建立友誼，也瞭解恐怖分子綁架了芭哈的獨子，準備訓練他成為恐怖自殺隊成員，而芭哈決定付出一切前往危險萬分的戰地搶救兒子…。

坎城影展評審團主席凱特布蘭琪，也親自替本片背書，在坎城影展上率領 82 位女星親臨本片紅毯表支持，這部國際影評盛讚為#MeToo運動時代，最具代表性電影，即將好評上映。

▲▼《太陽之女》電影海報、劇照。（圖／電影本事提供）▲▼《太陽之女》電影海報、劇照。（圖／亮點國際提供）▲▼《太陽之女》電影海報、劇照。（圖／電影本事提供）

===參加活動！送你去看《太陽之女》===

◎活動時間：3/22（五）至 3/25（一）中午 12:00

◎活動辦法： 請在FB活動貼文下方留言回答：「 想揪誰一起看《太陽之女》?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

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◎得獎獎項： 《太陽之女》首三日交換券一組(2張)
使用時間：3/29-3/31上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：3/25（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於3/27(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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贈獎, 電影, 伊娃胡遜, 坎城影展, 太陽之女

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