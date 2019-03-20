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袁詠儀暴哭：不要再1人旅行！　張智霖「出賣老婆」揭真相

記者傅家妤／綜合報導

港星張智霖與袁詠儀結婚18年仍像熱戀般甜蜜，近來兩人一同參與錄製《妻子的浪漫旅行2》，老婆先前曾在節目中崩潰，哭著向他喊話：「再也不想一個人旅行了！」他20日出席活動時重提此事，忍不住吐槽對方只是一時感觸：「其實她也不太喜歡跟我一起旅行。」還投訴對方拿走了自己的所有酬勞。

▲張智霖、袁詠儀。（圖／翻攝自秒拍／《妻子的浪漫旅行2》、微博／袁詠儀）

▲袁詠儀在節目中哭著告白老公。（圖／翻攝自微博／袁詠儀秒拍／《妻子的浪漫旅行2》）

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袁詠儀與張智霖相愛27年，同是藝人的兩人，過去總是形影不離，無論是工作、生活都在一起，但她參加《妻子的浪漫旅行2》後，就必須與另外數名明星妻子一起旅行，而過去在節目中，她曾感性地向在棚內看著自己的張智霖表白，「我想跟他說，去完這一季以後，我不會再一個人去旅行，我一定會跟著他，或是他一定要跟著我，他跑不掉了！」說著說著她也忍不住淚崩，哭了起來。看著袁詠儀哭得這麼傷心，當時張智霖也隨之動容，也忍不住眼眶泛紅，哽咽起來。

▲張智霖、袁詠儀。（圖／翻攝自秒拍／《妻子的浪漫旅行2》、微博／袁詠儀）

▲張智霖、袁詠儀。（圖／翻攝自秒拍／《妻子的浪漫旅行2》、微博／袁詠儀）

▲張智霖、袁詠儀在節目中流露真性情。（圖／翻攝自秒拍／《妻子的浪漫旅行2》）

張智霖20日出席香港文化節活動時，提及活動結束後，將到大陸錄製《妻子的浪漫旅行2》，被問及袁詠儀獨自旅遊暴哭一事，他非常耿直地稱：「她也只是一時感觸，其實她不太喜歡和我一起旅行。」爆料老婆在旅行期間，喜歡把行程塞得很滿，非常受不了他的悠閒，因此在旅途中兩人很常出現意見不合的情況，但下秒他隨即補救：「不過還是很開心的！」

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

此外，張智霖也透露，自己錄製《妻子的浪漫旅行2》其實是「義務工作」，因為所有的酬勞都幾乎全都交給袁詠儀了，而對方只有給了他「車馬費」，無奈笑言：「說出來都是淚啊。」

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袁詠儀, 張智霖, 妻子的浪漫旅行2

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