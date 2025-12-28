人生體重最巔峰！《現金英雄》李俊昊增重10kg　願用全財產救社會

記者吳睿慈／台北報導

Netflix最新力作《現金英雄》由李俊昊、金慧峻領銜主演，兩位主演近日接受台灣媒體聯訪，分享劇中最經典的一幕，金慧峻認為是在使用超能力時，鈔票會變成銅板，既有象徵性也有趣味性。劇中主角「姜常雄」的能力為擁有多少錢力量就多大，被問及若真的可以花錢幫助人，願意花多少？李俊昊先是回答「收入的十分之一」，但後來改口「全部財產」，逗笑所有人。

▲李俊昊、金慧峻接受台灣媒體聯訪。（圖／Netflix提供）



李俊昊在《現金英雄》劇中飾演一名平凡上班族，某天卻獲得超能力，身上現金越多，力量就越強，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李俊昊為《現金英雄》增重10公斤。（圖／翻攝自Netflix）



首次詮釋「英雄」，李俊昊為此增重10公斤，他在網路節目《龍塔羅》曾透露「因為是超能力者的設定，希望身材也可以大一點」，他肌肉量、體重一起增加，來到人生巔峰體重79公斤，「起初身材有點瘦，但為了拍那個場面做了很多增壯的努力。」

他與金慧峻近來接受台灣媒體聯訪，被問及若真的可以花錢幫助人，願意花多少？李俊昊先是笑喊：「所有事情都有所謂的『限度』。」金慧峻附和：「如果我的日常生活跟著崩壞那就沒意義了。」於是他先是回答「我收入裡的10分之1吧」，但下秒改口「如果這個回答過於現實的話，我會花光全部財產。」

▲▼《現金英雄》全球同步在Netflix上線播出。（圖／翻攝自Netflix）



金慧峻在劇中飾演「T人」，情感為理性派，但本身其實是感性的人，透露「確實以前測的時候是F，但隨著長大以後變得比較T，敏淑雖然很T，還是有地方是很感性的一面，剛好就是我遺忘的F那一面，拍攝過程中，我也有邊向敏淑學習更感性的一面。」