陳文茜抗癌「自爆曾休克」　淚謝醫半夜衝回醫院：比親人還賣力

資深媒體人陳文茜因罹患黑色素癌第4期，日前才向外界宣告決定停止免疫療法，最近她在臉書發文自爆曾休克，並淚謝醫師半夜衝到醫院，「是他們，當我休克的時候，比親人還賣力，全力以赴抓準時機。是他們，當我疼痛難挨時，半夜十一點自家中衝來醫院，確定我的肝切片是否出血，如何治療。」

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜26日在臉書發文，透露自己在聖誕節前一個禮拜，受邀出席台大癌醫中心六週年院慶暨永齡基金會捐贈儀式，更首度以「癌症之友」的身分上台致詞。回顧這一路走來的抗癌歷程，陳文茜感性地表示，雖然自己現在走路仍有困難，出場時還得坐著輪椅，但在即將上台的那一刻，她選擇用盡全身肌肉力量站起來，甚至在台上「原地跳一下」。

談到這段時間的治療點滴，陳文茜心中充滿感激，淚水不禁奪眶而出。她回憶起某些危急時刻，是醫師們在她休克時「比親人還賣力，全力以赴抓準時機」搶救；當她深夜疼痛難耐時，醫師更是在半夜從家中衝回醫院，只為了確認「肝切片是否出血」及時制定治療方案，「我的目的是告訴醫師們，他們的付出我看見了，我會加倍努力，使自己健康。」