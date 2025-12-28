林哲熹自爆反差萌「狂講垃圾話」　對戲印度男神意外脫口Jisoo！

記者黃庠棻／台北報導

跨年荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》於昨（27日）晚上舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞以及出品人徐順理、導演陳玫君合體宣傳。

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

因應電影主題舉辦的「驅魔趴」，號召觀眾穿著驅魔元素參加，吳震亞特別扮裝「驅魔格鬥家」響應主題，現場更有大批粉絲精心扮裝道士、陰陽師、修女、神父等驅魔造型應援，也有許多觀眾帶著十字架、聖經助陣，現場猶如中、西方驅魔大集合，現場超級熱鬧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

觀眾看完意猶未盡，狂讚片中豪華大型歌舞場面、無厘頭荒謬的搞笑情節、奇幻的視覺特效，頻頻說道「好看」，其中有影迷坦言家裡從事相關工作，自己也有特殊體質，看完這部片直呼「很有感覺」。

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》試映會結束後，有觀眾對於片中豪華大型歌舞場面印象深刻，好奇主演們怎麼辦到的，林哲熹笑回「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」立刻笑翻全場。他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣笑說「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

張懷秋坦言「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心「現在沒問題了啦！」

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

林哲熹這次在《叫我驅魔男神》脫下偶像包袱，獻上難得在無厘頭喜劇電影搞笑演出，展現別於以往的驚豔表現，讓許多粉絲大讚看見不一樣的林哲熹。他笑說「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

這個角色對林哲熹來說蠻有趣的，坦言「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，林哲熹在拍攝前特別研究了直播文化「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程蠻好玩的。」台灣、印度首度合作的《叫我驅魔男神》，也讓觀眾好奇會不會有語言隔閡問題。林哲熹透露，其實片中印度驅魔第三代桑傑的角色設定是住在台北，其實是聽得懂一些中文的，不太需要特別切換語言，因此照著劇本走就可以了。

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

但林哲熹也笑說「有時候不同語言上也有好玩的，例如阿建說『ㄐㄩㄕㄨ』，我就搞笑回Jisoo，這是好玩的。」高捷則是老神在在「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了！」

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》集結一票演技派演員陣容，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順飾）的秘法，和女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤賣透抽為生。

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

某天為尋找傳聞中的乾屍，與爺爺舊戰友巴巴吉（江譚佳彥飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦飾）相遇。原來惡神阿修羅附身在幫派接班人瘋吉（張懷秋飾）身上，掀起腥風血雨。湯仔被迫捲入驅魔大戰，巴巴吉為救他犧牲。

▲《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦合體林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／光盛影業提供）

在失去摯友與戀人離去後，湯仔重拾爺爺筆記學習血咒術，與桑傑再度聯手對抗復活的阿修羅。最終他們是否能完成阿公們的使命呢？《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。