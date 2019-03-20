ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

祐嫂Melinda爆「劈腿周興哲、楊祐寧」　背景遭起底！

▲私底下的Melinda穿得算是樸素。（翻攝自IG／wangmelinda）

圖、文／鏡週刊

楊祐寧被目擊與馬尾女一前一後進家門，開啟同居模式，2人的戀情也因而正式曝光。說起這位正牌祐嫂，與楊祐寧的前任女友郭采潔可說是完全不同類型的女生，且之前還與周興哲談了一段相差6歲的姐弟戀。

請繼續往下閱讀...

據悉馬尾女本姓王，英文名Melinda，從事時尚美妝商品買賣，從她的Instagram還可連結到她的網店。她更擔任商品模特兒，拍了許多網美照，可見對自己的身材和外貌都有相當的自信。

Melinda的IG上，有人tag楊祐寧（yoyang）跟Melinda（阿梅），顯現兩人關係已有不少人知道。（翻攝自wangmelinda I
 
▲Melinda的IG上，有人tag楊祐寧（yoyang），顯現兩人關係已有不少人知道。（圖／翻攝自IG／Melinda）

而本刊之前也接獲爆料，指楊祐寧交往2年多的女友經常在他家開的火鍋店「元鍋」出現，而且還不僅是客人，甚至經常挽起袖子幫忙招呼客人，十分幹練。

事實上，本刊發現，Melinda王來頭不小。她曾被爆與唱紅〈以後別做朋友〉的周興哲在東區周興哲的住處同進出，疑似同居，而早在2014年，周興哲在W Hotel辦慶生趴，合照時就已見到Melinda單獨親熱地勾著周興哲的手，可見交情非比尋常。未料3年不到，就傳出周興哲與大他6歲的「M小姐」分手。

2014年周興哲（右五）在W Hotel慶生，一群女友人與壽星合影，只有Melinda（右六）親密勾著周興哲的手，兩人確是男女朋友關係。（翻攝自jean_chiiapet IG）

▲2014年周興哲（右五）在W Hotel慶生，Melinda（右六）親密勾著他的手。（圖／翻攝自IG／jean_chiiapet）

據悉Melinda在周興哲出道前就認識對方，與周興哲的哥哥周予天關係也很好，還曾現身周予天的西門町簽唱會。但畢竟Melinda與周興哲相差6歲，個性上的差異時起磨擦，分手原因除了聚少離多外，女方當時還被爆「同時與楊祐寧交往」。

Melinda（大圖左）2016年被拍到與友人和楊祐寧（大圖右）在內湖嗑鍋，當時她與周興哲（小圖右）正在交往，無怪乎會傳她「周旋在周興哲與楊祐寧之間」。（翻攝自《壹週刊》官網）
 
▲Melinda（大圖左）2016年被拍到與友人和楊祐寧（大圖右）在內湖嗑鍋，當時她與周興哲（小圖右）正在交往，無怪乎會傳她「周旋在周興哲與楊祐寧之間」。（圖／翻攝自《壹週刊》官網）

但Melinda自從與楊祐寧交往後，似乎也把感情定了下來。不但已獲得楊媽媽的肯定，據悉之前楊祐寧在雲南大理拍攝金庸電視劇《天龍八部》，她還曾對朋友表示要飛去探班，打算一解相思之苦。

今年大年初一楊祐寧（前排右一）全家福聚餐，Melinda（箭頭處）也以楊祐寧女友身分出現在照片中，儼然已是楊家一分子。（翻攝自林美麗臉書）
 
▲今年大年初一楊祐寧（前排右一）全家福聚餐，Melinda（箭頭處）也以女友身分出現，儼然已是楊家一分子。（圖／翻攝自Facebook／林美麗）

更多鏡週刊報導
【祐祐同居中1】楊祐寧穩交周興哲前女友　準婆媳約吃米其林壽司
【祐祐同居中3】郭采潔反同婚惹一身腥　楊祐寧幫腔展現男友力
【祐祐同居中4】掰了郭采潔就轉運　楊祐寧每年拍超過4部電影

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

推薦閱讀

張克帆遭爆料「對人大小眼」　工作人員揭「幕後2行徑」氣炸

張克帆遭爆料「對人大小眼」　工作人員揭「幕後2行徑」氣炸

高圓圓爆懷孕「預產期在7月」　網揭推掉運動品牌代言

高圓圓爆懷孕「預產期在7月」　網揭推掉運動品牌代言

楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕

小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕

鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

曝Bo妞「3特點」像自己！梧桐妹吐槽賈靜雯「這件事」網一看笑了

曝Bo妞「3特點」像自己！梧桐妹吐槽賈靜雯「這件事」網一看笑了

孟美岐、Sunnee現身NBA！　同框「超大咖球星」網一看：好狂

孟美岐、Sunnee現身NBA！　同框「超大咖球星」網一看：好狂

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

勝利極樂台北爆小模陪玩！　東區夜店狂歡「言承旭也在場」

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 楊祐寧, 郭采潔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Max貼心「媽媽這給妳吃」隋棠融化！下秒轉頭1句話...她瞬間傻掉
  2. 瘋電影／祝你忌日快樂　宇宙轉換後你選愛情還是親情？
  3. 祐嫂Melinda爆「劈腿周興哲、楊祐寧」　背景遭起底！
  4. 彭紹宇影評／《他們不再老去》：歷史的色彩，與現在沒有不同
  5. 極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉
  6. 創作網紅阿翰參演電影超緊張　自曝以為「他們」是真的
  7. 分手林予晞！　黃遠爆「熱戀18歲新歡」遭直擊暗巷調情
  8. 陳偉霆爆遭大陸帶走密談「逼寫逃稅金額」　寫到第2次才被放走！
  9. 勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關
  10. 李安進軍好萊塢沒信心　20年前獲名導神預言

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366