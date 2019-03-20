祐嫂Melinda爆「劈腿周興哲、楊祐寧」　背景遭起底！

▲私底下的Melinda穿得算是樸素。（翻攝自IG／wangmelinda）



圖、文／鏡週刊

楊祐寧被目擊與馬尾女一前一後進家門，開啟同居模式，2人的戀情也因而正式曝光。說起這位正牌祐嫂，與楊祐寧的前任女友郭采潔可說是完全不同類型的女生，且之前還與周興哲談了一段相差6歲的姐弟戀。

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據悉馬尾女本姓王，英文名Melinda，從事時尚美妝商品買賣，從她的Instagram還可連結到她的網店。她更擔任商品模特兒，拍了許多網美照，可見對自己的身材和外貌都有相當的自信。

▲Melinda的IG上，有人tag楊祐寧（yoyang），顯現兩人關係已有不少人知道。（圖／翻攝自IG／Melinda）



而本刊之前也接獲爆料，指楊祐寧交往2年多的女友經常在他家開的火鍋店「元鍋」出現，而且還不僅是客人，甚至經常挽起袖子幫忙招呼客人，十分幹練。

事實上，本刊發現，Melinda王來頭不小。她曾被爆與唱紅〈以後別做朋友〉的周興哲在東區周興哲的住處同進出，疑似同居，而早在2014年，周興哲在W Hotel辦慶生趴，合照時就已見到Melinda單獨親熱地勾著周興哲的手，可見交情非比尋常。未料3年不到，就傳出周興哲與大他6歲的「M小姐」分手。



▲2014年周興哲（右五）在W Hotel慶生，Melinda（右六）親密勾著他的手。（圖／翻攝自IG／jean_chiiapet）



據悉Melinda在周興哲出道前就認識對方，與周興哲的哥哥周予天關係也很好，還曾現身周予天的西門町簽唱會。但畢竟Melinda與周興哲相差6歲，個性上的差異時起磨擦，分手原因除了聚少離多外，女方當時還被爆「同時與楊祐寧交往」。

▲Melinda（大圖左）2016年被拍到與友人和楊祐寧（大圖右）在內湖嗑鍋，當時她與周興哲（小圖右）正在交往，無怪乎會傳她「周旋在周興哲與楊祐寧之間」。（圖／翻攝自《壹週刊》官網）



但Melinda自從與楊祐寧交往後，似乎也把感情定了下來。不但已獲得楊媽媽的肯定，據悉之前楊祐寧在雲南大理拍攝金庸電視劇《天龍八部》，她還曾對朋友表示要飛去探班，打算一解相思之苦。

▲今年大年初一楊祐寧（前排右一）全家福聚餐，Melinda（箭頭處）也以女友身分出現，儼然已是楊家一分子。（圖／翻攝自Facebook／林美麗）



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