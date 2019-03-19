陳偉霆寬肩扛起超Q姪子「舉高高」　網暴動：我也想要！

記者韓景樺／綜合報導

香港男星陳偉霆能演能唱，影視雙棲的他在2016年演出陸劇《老九門》，以霸氣又瀟灑的「張大佛爺」一角圈粉無數，再創事業高峰。19日他在微博曬出和姪子玩「舉高高」的溫馨合照，意外曝光男神私下「姪兒傻瓜」的形象。

陳偉霆經常在社群平台分享生活點滴，也不吝展現和家人間的緊密情感，過去就曾公開和媽媽、姊姊的合照，也不時會PO上和姪子、姪女的有愛互動，一家人的高顏值讓人驚艷又羨慕。

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▲陳偉霆很常陪姪女和姪子玩。（圖／翻攝自IG／陳偉霆）

疼愛姪子出了名的他，19日也在微博放上把姪子「舉高高」的合照，只見照片中穿著白色上衣的陳偉霆把姪子扛在肩上，或許是怕舉太高危險，他雙手更細心緊握著小姪子的手，一邊搞笑地斜望向鏡頭。而坐在他肩頭上的姪子穿著家居睡衣，肉呼呼的小臉配上超長眼睫毛，模樣被讚超可愛。

而每次陳偉霆陪姪子、姪女玩的照片一PO出，都會引起熱烈討論，這次也不意外。大批網友尖叫稱讚「太可愛」、「畫面太美好」，並羨慕直呼「舅舅舉我！」、「我也想要霆霆舉高高」，更有搞笑網友乾脆毛遂自薦「你還缺姪女嗎！讀過大學會說英文本科快畢業那種」，逗趣反應笑翻眾人。

▲陳偉霆陪小姪子玩「舉高高」的照片引發熱烈迴響。（圖／翻攝自微博／陳偉霆）