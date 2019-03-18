42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！

記者蕭采薇／綜合報導

42歲的好萊塢女星黛安克魯格（Diane Kruger）曾演出《國家寶藏》 等作品，以出眾氣質文明。但黛安克魯格在自我鍛鍊上卻不輸給任何人，她在去年生下女兒後，僅用了4個月，就重新把腹肌練了出來。

▲黛安克魯格（右）與諾曼李杜斯（左）去年底迎接愛女誕生。（圖／CFP）

黛安克魯格曾有過一段婚姻，也曾與加拿大演員約書亞傑克遜有過一段10年戀情，目前則與《陰屍路》十字弓男諾曼李杜斯（Norman Reedus）穩定交往中。兩人在去年11月喜獲愛女，也是黛安克魯格的第一個孩子。

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黛安克魯格在IG貼出自己的跪地健身的精實腹肌照，稱自己在產後4個月恢復身材，霸氣寫下：「我在炫耀嗎？當然！」她表示自己沒請健身教練，全靠意志力每天運動，花費一番辛苦才重新找回腹肌，「我原本以為生完孩子根本不可能，而且絕對不是我這年紀辦得到的。」

▲黛安克魯格秀腹肌照。（圖／翻攝自IG）

氣質出眾的黛安克魯格精通法文、德文、英文，更被視為是「老佛爺」卡爾拉格斐的「繆思女星」之一。從小學習芭蕾舞的她，因身段優雅，原先是專職模特兒，後來在國際大導導演盧貝松建議下，從故鄉德國到法國開始發展演藝事業。