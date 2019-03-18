逆轉！《變形金剛6》確定拍攝　製片：大家喜歡麥可貝，只是不承認

記者洪文／綜合報導

孩之寶2月中證實《大黃蜂》（Bumblebee）是重啟電影，然而製片羅倫佐（Lorenzo Di Bonaventura）近日透露，目前正在籌備2部續集電影，其一為《大黃蜂2》，另一個是《變形金剛5：最終騎士》之後的續集，意即傳出停拍的《變形金剛6》確定又要拍了。

▲《變形金剛6》正在籌備中。（圖／《變形金剛5：最終騎士》劇照）



製片羅倫佐向日本媒體《映畫生活》表示：「我們正在開發兩個案子，一個是《變形金剛5：最終騎士》的主要家庭系列的最新續集，另一個是《大黃蜂》續集，所以我們正在思考柯博文、大黃蜂成為麻吉的一部電影，但是人類故事線怎麼放入電影成了首要問題，畢竟人跟車子的尺寸大小不同，這是讓人煩惱的一點。」

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《大黃蜂》全球票房4.59億美金，低於《變形金剛5：最終騎士》全球票房6.05億美金，贏在其預算比起《變形金剛》系列相對較低，過去批評系列電影的觀眾重新給予支持，因此外媒《CBR》推測孩之寶可能是希望藉由《大黃蜂》的口碑成功，藉以推動續集《變形金剛6》的拍攝。

▲《大黃蜂》以漫畫G1初代造型出現。（圖／UIP提供）



談到《大黃蜂》的觀眾反應，製片羅倫佐近日向《Collider》表示，對於過去觀眾想要更深入去了解變形金剛這件事，他認為《大黃蜂》已經成功做到了，不過卻有人告訴他：「我喜歡這部電影，也對麥可貝很厭倦，但是看完之後，我更希望它有一點麥可貝的風格。」他當時回應：「我完全理解，我也喜歡麥可貝，這是兩部不同的電影，兩次不同的嘗試。」

因此製片羅倫佐坦承，工作室對觀眾的反應特別在意，《大黃蜂2》將嘗試注入多一點麥可貝的元素，符合系列電影的基調，「獲得了幾個經驗教訓，一個是我們可以自由地講任何故事，另一個是觀眾對於每個角色的強度與情感有高度的重視。」

▲《大黃蜂》加入情感元素，深受觀眾好評 。（圖／翻攝自imdb）



製片羅倫佐表示：「我知道下一部《變形金剛》怎麼拍了，無論如何，我們會嘗試《大黃蜂》、麥可貝電影融合在一起，多一點點麥可貝的fu，然後來一點角色之間的情感，畢竟大黃蜂很可愛，只是不能說話，還有很多角色可以這樣操作，人們會喜歡的。」

目前尚不清楚《變形金剛6》上映日期，以及導演麥克貝、演員馬克華柏格等人是否回歸，也不確定《大黃蜂》系列電影是否只是「軟重啟」，以及是否與《變形金剛》系列為同一個宇宙，只能等待後續消息了。