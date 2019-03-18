警察幫夜店逃罪！勝利不只勾結總警　扯出「還有2警涉案」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利、「Yuri Holdings」劉會長近來捲入涉嫌勾結警察高層，為兩人掩蓋各種不法行為，警方目前已鎖定一名「尹總警」為嫌疑人，韓媒18日再爆，還有2位警察涉嫌勾結，這2人過去曾為勝利所經營的夜店MonkeyMuseum擺平室內構造違法事件，3人一併遭立案調查。

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▲勝利、劉會長涉嫌勾結總警，再扯出還有2警察涉案。（圖／翻攝自YTN）



據《chosun》報導，警方17日發現包含尹總警在內，共有3人涉嫌勾結，18日立案調查。尹總警在2016年初透過熟識的企業家認識了「Yuri Holdings」劉會長，他們在2017、2018年至少相約3次以上打高爾夫並且一起用餐，關係不一般。對此，尹總警在調查鬆口「確實有吃飯打高爾夫」。

對此，據《SBS》報導，崔鍾訓也向警方坦承「確實與尹總警夫妻打過高爾夫球」，至於費用是誰出的？他僅回答「我不記得了！」據悉，尹總警當時仍在青瓦台任職，卻私下與劉會長、崔鍾訓打高爾夫，令人起疑。

▲尹總警人在青瓦台任職時，還跟劉會長打高爾夫。（圖／翻攝自YTN）



不過，根據警方進一步調查結果，勝利與「Yuri Holdings」劉會長共同經營的夜店「MonkeyMuseum」在2016年7月開幕時，遭檢舉室內構造違法，勝利在對話群組裡提到「總警說不用擔心」；當時尹總警擔任生活安全科長，便向任職於江南警察局組長級的A警察詢問此案件，接著A警又跑去詢問當時正在調查夜店「MonkeyMuseum」B警察相關內容，A、B警如今被以「洩露公務」的罪名遭立案。

▲勝利不認勾結總警。（圖／翻攝自YTN）



據警局內部者舉報，尹總警確實有收到「拜託」的請求，至於是什麼內容、是誰幫他傳遞消息，這部分還要再調查一下。勝利、劉會長勾結的背後警察身份漸漸浮出水面，但兩人撇清行賄，僅承認「有一起吃過飯」，全案目前仍在調查中。