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蕭敬騰《魂囚》崩潰　劇組曝他NG大喊「一句話」全場笑翻

記者林彥君／台北報導

公視《魂囚西門》上週播出精彩大結局，最終集劇情揭露蕭敬騰（老蕭）的心理師工作室，竟然全是一場謊言，老蕭在發現真相後的崩潰、怒吼，無法接受現實，詮釋創傷後壓力症候群（PTSD)的各種姿態，演技爆發，讓影迷驚呼：「伏筆太強大、後勁很強。」

▲▼蕭敬騰。（圖／公視提供）

▲蕭敬騰和郭碧婷。（圖／公視提供）

《魂囚西門》中鏡中女鬼瑪麗的身世之謎、松言的夢靨、角色之間的羈絆關係，最終集依序揭開謎底，而最大的爆點是「綠之門」心理工作室竟是由助理早雲一手策劃，劇情整個大翻盤，令影迷看了大呼過癮。 

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劇組爆料，最終完結篇中，老蕭一場崩潰大喊「我是心理師」的劇情，拍攝時曾有一件小插曲，老蕭因演出時太過專注，竟將台詞口誤說成「我是設計師！」當場笑倒眾人，成為劇組人員之後常模仿的一句經典台詞。

▲▼蕭敬騰。（圖／公視提供）

▲蕭敬騰演技爆發。（圖／公視提供）

完結篇也可以看到老蕭和女主角郭碧婷溫馨相擁的結局，真誠告白、化解兩人的誤會，這一幕也感動網友，直喊很療癒，希望自己也能有松言「度化自己」的勇氣。

《魂囚西門》改編自九色夫原著小說《魑魅魍魎檔案：魂囚西門》，講述一位心理師為鬼魂諮商的情節，是公視首部文學改編的心理驚悚劇。這是蕭敬騰首部主演的電視劇處女作，讓導演謝庭菡稱讚他有天分，表演和角色情感完全同步。該集瞬間最高收視每分鐘達0.94的成績，單集平均收視0.77，吸引33萬人同時收看。

▲▼蕭敬騰。（圖／公視提供）

▲蕭敬騰和郭碧婷。（圖／公視提供）

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