ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

理科太太挨罰20萬元回應了！　「驚擾大家」2次抱歉：會更謹慎

記者林彥君／台北報導

YouTuber理科太太在影片中介紹慧智基因的「子宮頸癌自我篩檢套組」，遭台北市衛生局認定違反《藥事法》，代言未經核准的醫材廣告。 台北市衛生局今（18日）針對理科太太和廠商慧智基因各裁罰20萬元。對此，理科太太透過經紀人回應《ETtoday星光雲》：「驚擾了大家，對於各界的關注既感謝也抱歉。」

▲▼ 理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太影片）

▲理科太太拍攝子宮頸癌自我篩檢影片。（圖／翻攝理科太太影片）

經紀人表示：「謝謝大家的關心，上週理科太太碰巧回美國處理事情幾天，本週就會回台灣。因上週事發突然，沒能在第一時間趕回台灣，驚擾了大家，對於各界的關注既感謝也抱歉。我們經由這次學到了寶貴的經驗，以後會盡到確認合作夥伴是否應送審合作影片的監督責任，未來在經營自媒體將更謹慎。再次對大家說聲感謝及抱歉，謝謝各位不吝指教。」

▲唐綺陽戳破理科太太婚姻內幕。（圖／翻攝自IG／理科太太）

請繼續往下閱讀...

▲理科太太（右）因為幽默的口吻加上面癱的表情，受粉絲歡迎。（圖／翻攝自IG／理科太太）

在事件爆發後，經紀人15日已到衛生局說明，並提供理科太太與慧智基因的廣告合約，雙方確有合作事實，簽訂在Facebook、YouTube兩平台露出，雙方確有合作、代言事實，存在有對價關係，確認違反《藥事法》，依法裁處廣告主慧智基因股份有限公司和產品見證代言人理科太太各處新台幣20萬元。

推薦閱讀

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

亞洲電影大獎紅毯／「應采兒手遮肚」勾陳小春放閃　網：懷孕了？

亞洲電影大獎紅毯／「應采兒手遮肚」勾陳小春放閃　網：懷孕了？

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

唐綺陽運勢／水逆ing「3部分小心」！射手兩頭燒　4星座桃花注意

唐綺陽運勢／水逆ing「3部分小心」！射手兩頭燒　4星座桃花注意

賈永婕大女兒到蒙古音訊全無　回家驚：變一個人！

賈永婕大女兒到蒙古音訊全無　回家驚：變一個人！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

亞洲電影大獎紅毯／「應采兒手遮肚」勾陳小春放閃　網：懷孕了？

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

理科太太

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《RUN新聞》全新企劃韓星級餐車應援 幫大家探班你的男神女神
  2. 《玩很大》小鬼靈異照片發毛　「回來才發現怪怪的」
  3. 坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣
  4. 李敖罹腦瘤病逝1週年！　生前「憔悴病容」曝光
  5. 科幻片《沙丘魔堡》岳大夫「鎖定台灣男神」　合體水行俠、薩諾斯
  6. 2019上半年神劇出爐！《如此耀眼》第10集反轉結尾爆雞皮
  7. 小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！
  8. 理科太太挨罰20萬元回應了！　「驚擾大家」2次抱歉：會更謹慎
  9. 村上春樹嘆：文章和語言是可怕武器！　《1Q84》獲平成30年最佳好書
  10. 鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366