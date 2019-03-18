理科太太挨罰20萬元回應了！　「驚擾大家」2次抱歉：會更謹慎

記者林彥君／台北報導



YouTuber理科太太在影片中介紹慧智基因的「子宮頸癌自我篩檢套組」，遭台北市衛生局認定違反《藥事法》，代言未經核准的醫材廣告。 台北市衛生局今（18日）針對理科太太和廠商慧智基因各裁罰20萬元。對此，理科太太透過經紀人回應《ETtoday星光雲》：「驚擾了大家，對於各界的關注既感謝也抱歉。」

▲理科太太拍攝子宮頸癌自我篩檢影片。（圖／翻攝理科太太影片）

經紀人表示：「謝謝大家的關心，上週理科太太碰巧回美國處理事情幾天，本週就會回台灣。因上週事發突然，沒能在第一時間趕回台灣，驚擾了大家，對於各界的關注既感謝也抱歉。我們經由這次學到了寶貴的經驗，以後會盡到確認合作夥伴是否應送審合作影片的監督責任，未來在經營自媒體將更謹慎。再次對大家說聲感謝及抱歉，謝謝各位不吝指教。」

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▲理科太太（右）因為幽默的口吻加上面癱的表情，受粉絲歡迎。（圖／翻攝自IG／理科太太）

在事件爆發後，經紀人15日已到衛生局說明，並提供理科太太與慧智基因的廣告合約，雙方確有合作事實，簽訂在Facebook、YouTube兩平台露出，雙方確有合作、代言事實，存在有對價關係，確認違反《藥事法》，依法裁處廣告主慧智基因股份有限公司和產品見證代言人理科太太各處新台幣20萬元。