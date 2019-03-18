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「A Cup變C Cup」喬奶女王竟是「他」最美士官長也求教

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《乳·房》男女主角謝毅宏、劉香慈和導演謝志文接受《星光好選喆》節目專訪。（攝影／吳杰澄、黃國霖）

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

國片《乳·房》，在聳動的片名之下，其實是一部溫馨勵志的劇情片。有「最美士官長」之稱的女主角劉香慈，在片中獻出首次一鏡到底的「剃頭」演出，還有男主角謝毅宏首登大銀幕就有反串女裝的驚人表現，勇於追夢的新銳導演謝志文，及兩位男女主角，在接受《星光好選喆》節目專訪時暢聊電影製作甘苦談。

《乳·房》講述劉香慈飾演北上打拼的保險業務員，夢想在台北擁有一間自己的房子，但年僅32歲的她竟被診斷出罹患乳癌，她靈機一動，轉念動起用保險理賠金買房的念頭，積極面對人生，更在人生最低潮、內外和身心交迫時期，遇到能夠攜手走入人生另一階段的伴侶。

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▲▼《乳‧房》劉香慈、謝毅宏、丁國琳、高山峰。（圖／可樂提供）

▲《乳‧房》導演謝志文（右五）為了圓夢拍戲，是翻版的《誰先愛上他》現實人生版。（圖／可樂提供）

電影不論戲裡或戲外都是圓夢的故事，因為電影線記者出身，更曾以《雨後驕陽》入圍電視金鐘獎12項提名的導演謝志文，抱持著對電影的熱愛，與共同編劇的同性伴侶，共同完成了《乳·房》的劇本，無奈伴侶竟然在電影開拍前過世，於是謝志文仍堅持獨力完成他們的第一部電影作品，更完成兩人的共同夢想，他說：「這是一個乳房與房子的故事，它其實可說是一個女生的歸屬，跟全都市人，或全台北市、全台灣人，一個房子的歸屬，所以我是把兩個剛好合在一起講。」

時隔多年回歸大銀幕的劉香慈，在片中獻出從影最大尺度，首度一鏡到底「剃頭」演出，擁有一頭秀髮的她為戲落髮，畫面相當震撼，她表示原本剃頭的鏡頭沒有要在銀幕上呈現，是導演某天突然覺得要把過程放進片中，完成女主角的心情歷程，導演也補充說從來沒有電影女主角不計形象，直接把頭髮剃掉，所以想替劉香慈創造一個在影壇歷史上的畫面，而劉香慈回憶起討論落髮戲時，導演用極其有情感渲染力的磁性的嗓音對著她說：「香慈，妳想得獎嗎？」，更補充如果戴頭皮就無法說服觀眾，因此劉香此被導演誠懇而知性的說服了，「真的就是吃了秤砣鐵了心，一定要去完成這個任務。我覺得這場是整部最困難的戲第一名，拍完時真的是鬆了一口氣。」

▲▼專訪：劉香慈、謝毅宏《乳・房》-謝毅宏,劉香慈。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝毅宏有一雙「媚眼」扮起女人很妖嬌，右為劉香慈。（圖／記者黃克翔攝）

男主角謝毅宏首登大銀幕就化身「喬奶女王」，還就有反串女裝的驚人表現，他表示導演有請專業人士來劇組指導，還有很多也請教劉香慈，他笑說：「我聽了懂得喬奶的男性，也聽了真的有奶的女性的教導，很快融會貫通。」

導演謝志文在開拍前也給謝毅宏來場大挑戰，要他七天後見面時瘦7公斤，而讓謝志文驚訝的是再次見到面，謝毅宏真的瘦到小了一號，謝毅宏則透露他是靠喝黑咖啡、水煮蛋、青菜，然後一直做有氧，一直到拍攝期一個多月期間，都是保持這樣的飲食狀態。謝志文補充說因為他飾演反串藝人，加上謝毅宏身高186公分很高大，一定要瘦下來，反串演出才能讓觀眾信服。

謝毅宏首次挑大樑當男主角挑戰超多，不僅要先瘦身，還要為角色向專門反串的表演者請教如何做出女生的「嬌媚」眼神，更為穿上反串服裝後有乾淨的皮膚，生平首度嘗試剃掉腿毛和全身的毛，他回憶起來仍印象深刻：「那一天我記得凌晨一點收工，回到家三點多，然後我剃毛到早上五點，接著六點半要到現場，幾乎沒有睡到，因為是第一次剃毛弄了超久。」為戲獻出許多第一次，讓謝毅宏表示當演員真的又有趣又很幸福。

▼全球娛樂獨家報導，鎖定每個星期天晚上八點首播的《星光好選喆》。

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乳房, 劉相慈, 謝毅宏, 謝志文, 星光好選喆

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