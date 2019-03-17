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蕭敬騰「妳讓我很懷疑」　女選手傻眼：男人都大豬蹄子

記者許逸群／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。身為隊長的蕭敬騰在本周的節目中遇到難題，必須從已挑選的選手中替換其他想要的選手，還因此讓被挑出來「再檢定」女選手情緒有些失控，甚至有選手直呼蕭敬騰是「大豬蹄子」！

▲▼蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲▼選手念慈被蕭敬騰質疑能力，忍不住虧隊長是「大豬蹄子」。（圖／翻攝優酷）

▲▼蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

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蕭敬騰坦言，先前挑選選手時有一點點衝動，部分已入隊的選手對他來說都「很危險」。蕭敬騰點出選手念慈，「講實話，妳昨天的東西，甚至讓我很懷疑妳參與編曲的程度有多少。」念慈當場傻眼苦笑：「我當時很難過，老師你竟然不相信我，怎麼有這種人啊，男人都這樣嗎？昨天一個樣今天一個樣，男人都是大豬蹄子（意指男生變心或說話不算話）！」

▲▼蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲蕭敬騰對自己挑選的選手都要求非常嚴格。（圖／翻攝優酷）

不只是念慈，另一位被點名恐被替換的女選手方邇羲， 一走上來就展現出不滿的情緒。蕭敬騰苦笑說「有點火藥味」，但也跟對方說「妳要怎麼對我，我都可以接受」。方邇羲的新曲似乎沒能打動蕭敬騰，但她尋求再一次機會，「我還想再唱一首歌給你聽，我不懂這麼多，但是我沒這麼差。」蕭敬騰則是說「沒人說妳差」，但仍默默地將手環戴回方邇羲的手上，讓她難過地離開。

▲▼蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲▼蕭敬騰對音樂的要求絲毫無法讓步。（圖／翻攝優酷）

▲▼蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

蕭敬騰在節目中展現出無比的高規格要求，許多在眾人聽起來「不錯」的作品，都不見得能過得了他的門檻，也因此被認為是三名隊長中最嚴格的一人。雖然，蕭敬騰這樣的舉動可能會引起部分選手不滿，不過為了挑選出最好的唱作人以及維持公平性，他的嚴格與要求也完全不容動搖。

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