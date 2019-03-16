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星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

記者盧薇淩／台北報導

第二屆《超級星光大道》的「星光幫歌手」葉瑋庭和加拿大籍男友愛情長跑9年，終於開花結果結婚，在加拿大登記後，在台灣公證，今晚在高雄舉辦歸寧宴，她笑說「2年內結了3次婚」，卻都是嫁給同一人；嚮往西式婚禮的她，原本打算走西式簡單但隆重的儀式，但因家人比較傳統，最後還是選擇16日下午，在高雄享溫馨婚宴會館，席開30桌舉辦歸寧宴。

▲▼葉瑋庭歸寧宴 。（圖／星光娛樂提供）

▲葉瑋庭在高雄舉行歸寧宴。（圖／星光娛樂提供）

宴會保有西式婚禮最重要的「第一支舞」，總花費預估近百萬，她說結婚比辦演場會還累，為了安排婚禮流程煩腦到失眠，大喊：「不要再結第四次了！」

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今晚請到在台灣發展多年的好友杜力擔任婚禮主持人，幽默的風格替婚禮過程中增添了不少樂趣。而今晚葉瑋庭也會在婚禮上唱自己的新歌「好好聊天」，就是要賓客們能夠放下手機，好好吃頓飯，好好聊天。經紀人笑說，她的原住民朋友多，怕到時現場變豐年祭。而A-Lin、小薰、Boxing、賴銘偉、張心傑等圈內好友也出席來祝賀，至於張惠妹（阿妹）沒法到場，昨天已有先打電話祝賀。

至於外界疑問是否奉子成婚，葉瑋庭表示一切順其自然，只希望小孩不要太像她一樣黑，「老公是白的，我是黑的，若有小孩應該會調色一下。」婚後兩人還是會住在台灣，在老公及家人的支持下，繼續為演藝事業打拼。

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