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擁百萬粉絲…陸直播主愛上「身價3億」榜一富豪　交往9個月心碎了

擁百萬粉絲…女主播愛上「身價3億」榜一大哥　交往9個月心碎了

▲上海一名女直播主，落入騙子的富豪人設圈套，人財兩空。（圖／翻攝自新民晚報）

圖文／CTWANT

網路直播興盛，許多人會靠打賞賺錢，但也被不肖分子動了歪腦筋。中國上海有一名李姓女主播，坐擁百萬粉絲，沒想到遭遇騙子的富豪人設圈套，2人談了9個月的「戀愛」，最後人財兩空。

據《新民晚報》報導，李女2024年1月在直播時認識了曹男，對方以服裝網拍店長的身分主動私訊，提出想一起合作的邀約，並承諾拍一組照片給予900元（人民幣，約4100元新台幣，下同）的報酬，她聽完欣然答應，但曹男卻始終沒寄出任何產品，反而有意無意透露自己是成功的企業家，且價值不斐，更表示想要有進一步的發展。

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李女覺得心動，2人見面後正式確認關係，曹男更承諾要送她100萬（約455萬新台幣）作為戀愛基金，還秀出銀行轉帳截圖，聲稱因為設定延期轉帳，要幾天後才會入帳。然而幾天後，款項卻沒進帳，曹男辯稱帳戶是由父親掌管，因為吵架所以被凍結。

後來，曹男聲稱要宴請客戶，但帳戶被凍結，希望借13000元（約5.9萬新台幣）應急，李女沒有多加懷疑就答應。不久曹男又以「請朋友吃飯」、「給父親買禮物」等理由陸續借錢，每次說會馬上還，但都沒有下文。

擁百萬粉絲…女主播愛上「身價3億」榜一大哥　交往9個月心碎了

▲曹男傳的轉帳截圖是偽造的。（圖／翻攝自新民晚報）

李女曾多次詢問帳戶何時解凍，但曹男都避而不談，還傳了一張6500萬（近3億台幣）存款的截圖，要她放心。直到2024年5月，曹男在李女生日當天承諾，會儲值300萬（約1300萬新台幣）幫她「打榜」，並附上截圖，但當她直播時，又不見人影。

萬萬沒想到，李女再次聯繫曹男時，對方竟稱和別人有爭執而進了看守所，向她借款35000元（近16萬新台幣）支付律師費用。之後她仍多次催討借款，但結果依舊一樣，這時她才意識到受騙，2024年9月到派出所報警，控訴自己被騙了80多萬元（約365萬新台幣）。

警方根據李女提供的線索，針對曹男的身分展開調查，更發現相關資料都是假的，不是服裝店長或富豪，也沒因打架進看守所，掌握充分的證據後，迅速前往逮人。

曹男對犯行供認不諱，坦承自己是一名普通的房屋仲介，為了接近李女，靠修圖軟體造假百萬轉帳截圖，以取得對方信任。這場長達9個月的戀愛騙局東窗事發，最後曹男因涉嫌詐騙罪被依法逮捕。

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