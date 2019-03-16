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3年來只送女兒一句話　吳宗憲「妳自己學」藏心不藏招

記者許逸群／台北報導

藝人吳宗憲的吳姍儒（Sandy）於2013年出道，不輸父親的伶俐口才，讓她很快在主持界站穩，並與父親在2016年搭檔主持《小明星大跟班》，更在同年就奪下第51屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人」。不過，吳宗憲時常在節目中或私下給予其他藝人建議，但卻只告訴女兒Sandy「妳要自己學」，顯然身教大於言教。

▲▼《小明星大跟班》3週年記者會,吳宗憲,吳姍儒Sandy。（圖／記者李毓康攝）

▲吳宗憲與女兒Sandy搭檔主持《小明星》已3個年頭。（圖／記者李毓康攝）

Sandy日前跟吳宗憲拍東森購物廣告，父女倆一同扮古裝，她笑稱爸爸的裝扮猶如「王寶強」，兩人的合作也很順利，「還好跟他沒有感情戲」。不過她提到，跟被譽為「綜藝天王」的爸爸合作並無太多壓力，通常都是照著導演或製作人的要求去執行。

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▲▼吳宗憲,吳姍儒 出席《小明星大跟班》錄影（圖／記者張一中攝）

▲吳宗憲給予身教，其餘的就得靠Sandy自己摸索了。（圖／記者張一中攝）

吳宗憲有給過什麼主持的建議嗎？Sandy坦言：「這部分一直是我非常在乎的，但他只會說『你要自己學』。」留給她無限的思考空間。雖然或多或少從父親的身影上學了不少，不過她也笑說：「他是男藝人路數與方式不太一樣，哪天我開始痞子逛大街的時候，我媽可能會把我殺了。」

Sandy坦言，「工作的時候我會把他當前輩，偶爾會用父女的身份去鬧他，但總是用父女身份也不是那麼妥當。」吳宗憲則表示：「我那可愛的寶貝從小耳濡目染，每天看著她爸爸，不會也看到會了。言教不如身教，身上的DNA，你要她不像我？那也蠻難的！」

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