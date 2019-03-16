勝利性招待日本富商是「觀月亞里沙老公」！有變態性癖、偷拍前科

記者吳孟庭／綜合報導

南韓勝利事件傳出他有「拉皮條」的性招待行為，甚至引介南韓女生到日本賣淫，且和一名「日本K公司代表」關係匪淺，對方每每到韓國都是由勝利親自接待，現在爆出該名K代表竟是日本女星觀月亞里沙老公青山光司。

▲韓媒揭漏勝利仲介賣淫到日本，當時K社長臉部打馬。（圖／翻攝自《Channel A》）

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根據南韓媒體《Channel A》接獲民眾舉報爆料，有一名日本K公司代表每次訪韓，勝利都會把K帶到Burning Sun夜店，目的是為了找南韓女人，進一步把女生送到日本賣淫，「性招待」的SOP曝光。

▲從勝利IG比對出原圖，K社長就是「觀月亞里沙老公」！（圖／翻攝自勝利IG）

報導時把K某的頭像打馬，但已被眼尖民眾比對成功，勝利IG上放的原圖，K代表就是觀月亞里沙老公青山光司！勝利和觀月夫妻倆交情匪淺，彼此的社群網站上都還放有互動合照。

▲▼勝利和觀月亞里沙夫妻倆交情匪淺。（圖／翻攝自青山光司IG）





然而青山光司惡名昭彰，曾被爆出有變態性癖，會偷拍性愛影片，出身偶像女團「C.C.GIRLS」的前女友森洋子也因他流出不雅照，最終導致分手。2015年與觀月亞里沙結婚，求婚時甚至送上價值1億日幣的鑽戒，19歲就買下人生第一部法拉利，人稱《法拉利王子》，現在則是建設公司執行長，年收40億元，財力雄厚。