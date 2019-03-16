《紅雀》邪氣叔叔變性感隊長　驚露「小弟弟」劇組鼓掌叫好

記者林映妤／台北報導

比利時男星馬提亞斯修奈爾（Matthias Schoenaerts）在《紅雀》中飾演珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）的叔叔，雖然角色心機邪氣，但他俊帥外型仍擄獲不少少女心。馬提亞斯修奈爾在新片《庫爾斯克號:深海救援》大展姣好身材，不僅秀泳技，還常只穿四角褲在拍片現場跑來跑去！

▲▼馬提亞斯修奈爾不小心秀「小馬提」，全劇組鼓掌叫好。（圖／海樂提供）

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《庫爾斯克號:深海救援》改編自史上最嚴重艦艇沉沒事件：俄羅斯潛艇「K-141庫爾斯克號」災難事故。當時進行作戰訓練的庫爾斯克號內魚雷自爆，造成潛艇內部重大傷亡，118名船員僅剩23名倖免逃過爆炸，艦艇沉沒在巴倫支海2000呎深處，他們岸上的家人不斷與官僚鬥爭，船員們依靠僅存的糧食與氧氣等待救援。

馬提亞斯修奈爾在片中擔任艦艇小隊長，與最後倖存軍官共同度過艱難時刻，拍攝時他經常只穿四角褲在片場跑來跑去，不時因為太專心拍攝，四角褲還掉到腰部以下，驚人的「小馬提」更引來劇組演員鼓掌！馬提亞斯修奈爾笑說：「這部戲有一半時間都泡在水中，小馬提時常凍傷，需要長時間復原，沒大家說的那麼誇張！」

▲▼《庫爾斯克號:深海救援》還有蕾雅瑟杜、柯林佛斯加入。（圖／海樂提供）

該片由《謊言的烙印》丹麥導演湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）執導，這也是他第2部英語長片，湯瑪斯曾誇下海口拍片絕不使用特效，但在這部電影卻食言，「我實在太喜歡這部作品，但許多鏡頭無法真實呈現，所以請粉絲原諒我這次的行為！」《庫爾斯克號:深海救援》3月22日上映。